انخفاض أسعار النفط لأكثر من 1 %

وكالات (صدى):
انخفضت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الاثنين عقب إعلان السعودية أكبر خفض للسعر الشهري للإمدادات لآسيا في خمسة أشهر، فيما خفت التفاؤل إزاء تعافي الطلب وسط الجائحة.
وسجل خام برنت 42.11 دولار للبرميل متراجعا 55 سنتا، ما يوازي 1.3 بالمئة، بحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش، وكان قد تراجع في وقت سابق إلى 41.51، وهو أقل مستوى منذ 30 يوليو/تموز.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتا، ما يوازي 1.6 بالمئة، إلى 39.13 دولار، بعد أن نزل في وقت سابق إلى 38.55 دولار، وهو أقل مستوى منذ العاشر من يوليو/تموز.