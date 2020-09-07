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إلزام موظفة بدفع تعويض لاستقالتها دون تقديم سبب مشروع

Time منذ ساعتين
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إلزام موظفة بدفع تعويض لاستقالتها دون تقديم سبب مشروع

الرياض (صدى):
قضت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالمدينة المنورة، بإلزام إحدى الموظفات بدفع تعويض لصاحب العمل بعدما قدمت استقالتها ولم تقدم سبباً مشروعاً لقيامها بالاستقالة.

واعتبرت الهيئة، أن الموظفة هي من أنهت العلاقة العمالية دون سبب مشروع وبذلك تلزم بدفع التعويض استناداً للمادة ٧٧ من نظام العمل بمبلغ وقدرة ( ٢٣٧٥٠٠ ) ريالًا لصاحب العمل.

وأكدت الهيئة، على أن القرار نهائي وقطعي واجب النفاذ حسب النظام وعلى جميع الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة.

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أحدث التعليقات

احمد الجيلى صلاح الدين
ارجو الحل طيله الفتره الماضيه يتم نةحويلى للجهه
المصري
كفي تدميرا للشباب فهم عماد البلاد لماذا كل هذا الإصرار على جعله قدوة للشباب فلن يكون بإذن واحد أحد. ( وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ).
ابو محمد 😎 ✍️
انه احمق .. .. وقد قيل // احمق من هبنّقه .. .. هذا هو هبنّقه بشحمه ولحمه وحمقه ، في هذا الخبر ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يده النجسه ..
قروم
اوسكوبار وحياة الفهد ودوري ام احمد ماتو ماتو ماتو قادمون اسيا النصر هبلبهم وشل تفكيرهم ماعندهم الإ النصر جا وراح قوي يالعالمي النصراوي النصراوي النصراوي حمهورك وراك ....... قادمون دددددددووووووف

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