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التدريب التقني: استيعاب أكثر من 241 ألف متدرب ومتدرب خلال الفصل الأول

Time منذ ساعتين
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التدريب التقني: استيعاب أكثر من 241 ألف متدرب ومتدرب خلال الفصل الأول

الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمتدربين والمتدربات للعام التدريبي الحالي 1442هـ، حيث بلغ عدد المتدربين المستمرين في مختلف البرامج التدريبية من الجنسين للفصل التدريبي الأول 241,249 متدرباً ومتدربة، وبلغ إجمالي عدد المتدربين في مرحلة البكالوريوس بالكليات التقنية للبنين والبنات 11259 متدربا ومتدربة، فيما يبلغ عدد المتدربات بالكليات التقنية للبنات 30070 متدربة، في حين يصل عدد المتدربين في الكليات التقنية للبنين 134714 متدربا، وفي الكليات التقنية العالمية ومعاهد الشراكات الإستراتيجية التي يتم تشغيلها بالشراكة مع قطاع الأعمال يبلغ عدد المتدربين والمتدربات 27230 متدربا ومتدربة، ويصل عدد متدربي دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد 18704 متدربين، وفي المعاهد الأهلية العليا يبلغ عدد المتدربين والمتدربات 19272 متدربا ومتدربة .

وأوضح معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن رفع الطاقة الاستيعابية بمختلف البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة هذا العام يأتي ضمن خطط المؤسسة في التوسع الكمي والنوعي بتقديم التدريب التقني لعدد أكبر من أبناء وبنات الوطن، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل في مجالات نوعية وحيوية تواكب احتياج المشاريع التنموية بالمملكة، حيث عملت المؤسسة منذ وقت مبكر على الاستعداد لرفع طاقتها الاستيعابية من المتدربين والمتدربات الجدد في المنشآت التدريبية المنتشرة بمختلف مناطق المملكة، من خلال التوسع بتشغيل منشآت تدريبية جديدة في عدد من مناطق المملكة، مبيناً معاليه أنه تمّ هذا العام تدشين "كليتين رقميتين" للبنات في كلٍ من الرياض وجدة، تقدم العديد من التخصصات في مختلف مجالات تقنية المعلومات، كما تمّ تحول 11 فرع كلية تقنية إلى كليات مستقلة والتوسع في التخصصات التي تقدمها .

وأضاف الفهيد أن البنية التقنية المميزة التي تتمتع بها المؤسسة ساعدت في زيادة عدد المقبولين هذا العام، خاصةً في ظل تقديم المقررات النظرية حالياً "عن بُعد" من خلال مركز التدرب الإلكتروني بالمؤسسة .

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خطت خطوات جادة منذ وقت مبكر في تهيئة المنشآت التدريبية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا، وتوفير كافة الأدلة والبرتوكولات لمنسوبي المؤسسة من أعضاء الهيئة الإدارية والتدريبية والمتدربين والمتدربات، وكذلك تعزيز وتطوير البنية التقنية لمنصات التدرب الإلكتروني والخدمات المقدمة من خلال مركز التدرب الإلكتروني لديها.

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أحدث التعليقات

!!!!
الله يالدنيا الحين صار سمو ملكي حثالة المجتمع !!! اجل وش نقول عنك أنت يا صعلوك
algernaas4
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه ويكتب له الشفاء العاجل وأطلب من المسؤلين عن الرياضة النظر لوضعه بعين الرحمه
ابو احمد
الى جميع الجماهير الرياضية اولا الدعاء له بعاجل الشفاء ثانيا اقتراح متواضع فتح حساب لخالد مسعد باسمه برعايه صدى واى شخص يحول لخالد ما استطاع انشاء الله ريال.
جحفلي 119
ياخساره التعاقد مع عسيري ومارتينز ضاعت فلوسك ياصابر 😂😂😂😂😂😂 الآسيوية صعبه اويه
ابو وليد
الطاقيه على راسك غصب عليك بس الخرقه يا ابو خرقه انت عارف هي دايم وين

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