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البحر الأحمر: نعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100% ولن نمس بـ75% من الجزر

Time منذ 56 دقيقة
Views 1315
البحر الأحمر: نعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100% ولن نمس بـ75% من الجزر

الرياض (صدى):
قالت شركة البحر الأحمر للتطوير، بأن مستقبل السياحة لا يعتمد على الاستدامة فقط، بل على تعزيزها أيضًا، وأنهم يحافظون على تنميتها، فضلا عن إعتمادهم في مشروع البحر الأحمر على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، بهدف الحفاظ على البيئة.

وأوضحت الشركة بأن مشروع البحر الأحمر، وجهته لزيادة التنوع البيولوجي حتى 30% بحسب المخطط الرئيسي، وإنشاء أكبر محمية بحرية في المملكة والبحر الأحمر" 5373كم" والإعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 100% ولن تمس 75%، وتأسيس جودة جديدة للتنمية المستدامة.

وحظرت الشركة في مشروع البحر الاحمر، إستخدام البلاستيك الغير قابل للتدوير، ودفن النفايات في الموقع وتصريف المياه في البحر، وتحييد 9 جزر عن التطويرلتكون مناطق محمية.

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أحدث التعليقات

!!!!
الله يالدنيا الحين صار سمو ملكي حثالة المجتمع !!! اجل وش نقول عنك أنت يا صعلوك
algernaas4
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه ويكتب له الشفاء العاجل وأطلب من المسؤلين عن الرياضة النظر لوضعه بعين الرحمه
ابو احمد
الى جميع الجماهير الرياضية اولا الدعاء له بعاجل الشفاء ثانيا اقتراح متواضع فتح حساب لخالد مسعد باسمه برعايه صدى واى شخص يحول لخالد ما استطاع انشاء الله ريال.
جحفلي 119
ياخساره التعاقد مع عسيري ومارتينز ضاعت فلوسك ياصابر 😂😂😂😂😂😂 الآسيوية صعبه اويه
ابو وليد
الطاقيه على راسك غصب عليك بس الخرقه يا ابو خرقه انت عارف هي دايم وين

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