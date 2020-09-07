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الكويت تخلي سبيل 7 من مشاهير قضية غسيل الأموال

Time منذ ساعة
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الكويت تخلي سبيل 7 من مشاهير قضية غسيل الأموال

خالد الظفيري (صدى):
أصدرت النيابة العامة في الكويت، اليوم الاثنين، حكمًا بإخلاء سبيل 7 من المشاهير والفاشينيستات الذين خضعوا للتحقيق بكفالة مالية عقب اتهامهم في قضية مشاهير غسيل الأموال.

وتعد قائمة المشاهير الذين تم إخلاء سبيلهم هم: "مريم رضا، فرح الهادي، دانة الطويرش، حليمة بولند، يعقوب بوشهري، جمال النجادة، نهى نبيل وزوجها"؛ وذلك بعدما حققت النيابة العامة في الكويت، مع أول دفعة من المشاهير والفاشينيستات، المتهمين بتضخم أرصدتهم.

وكانت قد كشفت وسائل إعلام محلية كويتية، إن النيابة وعن طريق وزارة الداخلية، أبلغت المتهمين أمس، بضرورة الحضور إلى أحد مراكز الشرطة، والحصول على ورقة (تكليف بالحضور) للتحقيق في تضخم أرصدتهم.

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أحدث التعليقات

!!!!
الله يالدنيا الحين صار سمو ملكي حثالة المجتمع !!! اجل وش نقول عنك أنت يا صعلوك
algernaas4
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه ويكتب له الشفاء العاجل وأطلب من المسؤلين عن الرياضة النظر لوضعه بعين الرحمه
ابو احمد
الى جميع الجماهير الرياضية اولا الدعاء له بعاجل الشفاء ثانيا اقتراح متواضع فتح حساب لخالد مسعد باسمه برعايه صدى واى شخص يحول لخالد ما استطاع انشاء الله ريال.
جحفلي 119
ياخساره التعاقد مع عسيري ومارتينز ضاعت فلوسك ياصابر 😂😂😂😂😂😂 الآسيوية صعبه اويه
ابو وليد
الطاقيه على راسك غصب عليك بس الخرقه يا ابو خرقه انت عارف هي دايم وين

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