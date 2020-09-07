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إلزام الشركات المشغلة للمواقف بتحمل تلفيات المركبات حال سحبها

Time منذ ساعتين
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إلزام الشركات المشغلة للمواقف بتحمل تلفيات المركبات حال سحبها

الرياض (صدى):
كشف بعض مالكي السيارات عن غضبهم من سحب السيارات الخاصة بهم من المواقف دون وجود لافتات تشير إلى أنه سيتم سحب المركبة في حال إيقافها في مكان غير مخصص للوقوف، أو عدم وضوح تلك اللافتات.

وأكد المتحدث الإعلامي لأمانة جدة محمد البقمي، اليوم الاثنين، أنه تم تقنين مسألة سحب السيارات؛ حيث لا يكون إلا في أضيق الحدود وفي حالات معينة، منها: الوقوف في أماكن أو مداخل ذوي الاحتياجات الخاصة، ممرات المشاة داخل هذه المواقف منعا للاختناقات المرورية، الوقوف بشكل خاطئ على الأرصفة، بحسب "الوطن" .

وأوضح محمد البقمي، أنه في حال عدم دفع الرسوم لا يتم سحب السيارة في هذه الحالة، وقد يتم تقييدها بالـ"كلبشة" ولكن السحب لا يتم، مشددًا على أن الشركة المشغلة «ملزمة» بتعويض مالك السيارة عن التلفيات في حال تم سحبها.

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أحدث التعليقات

!!!!
الله يالدنيا الحين صار سمو ملكي حثالة المجتمع !!! اجل وش نقول عنك أنت يا صعلوك
algernaas4
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه ويكتب له الشفاء العاجل وأطلب من المسؤلين عن الرياضة النظر لوضعه بعين الرحمه
ابو احمد
الى جميع الجماهير الرياضية اولا الدعاء له بعاجل الشفاء ثانيا اقتراح متواضع فتح حساب لخالد مسعد باسمه برعايه صدى واى شخص يحول لخالد ما استطاع انشاء الله ريال.
جحفلي 119
ياخساره التعاقد مع عسيري ومارتينز ضاعت فلوسك ياصابر 😂😂😂😂😂😂 الآسيوية صعبه اويه
ابو وليد
الطاقيه على راسك غصب عليك بس الخرقه يا ابو خرقه انت عارف هي دايم وين

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