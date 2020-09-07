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ابن مساعد ينتقد تقريرًا لـ MBC قدم اسم تركي آل الشيخ قبل اسمه

Time منذ 28 دقيقة
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ابن مساعد ينتقد تقريرًا لـ MBC قدم اسم تركي آل الشيخ قبل اسمه

الرياض (صدى):
انتقد الأمير عبد الرحمن بن مساعد، تقرير فني عرضته قناة MBC 4 ،بخصوص ألبوم المطربة المصرية أنغام.

وذكر التقرير أن أنغام تعاونت في ألبومها الجديد مع نخبة من أبرز شعراء الخليج " أهمهم تركي آل الشيخ والأمير عبدالرحمن بن مساعد بالإضافة للأمير سعود بن عبدالله ".

وعلق ابن مساعد بقوله: " الإخوة الأعزّاء المسؤولين عن هذا البرنامج في mbc4 أنزلوا الناس منازلهم شعرًا، على أقل تقدير فطريقة ترتيبكم للأسامي لا تصح لاشعرًا ولا سنًّا " .

وأضاف: " لو رأى الأخ العزيز تركي نفسه هذا التقرير قبل عرضه لاعترض عليه وطالب بتعديله وعاتب معده على سوء تقديره ".

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
حاميها حراميها
روبرتو ابن باجيو
اسم الله عليكم يابنو زعقون ههههههههههههههههههههههه طايره عقولكم هاليومين هذي بس صفقات شلون لو بطولات اتوقع يرجع وضعكم الطبيعي صياح حياة الفهد ههههههههههههههههههههههه ايه اجل قاعدين تشنون حملتكم القذرة في ابعاد كل من يدفع لاجل النصر نسيتوا سواياكم في منصور البلوي فكر انا مافي معلوم ياسيد حنشل ههههههههههههه ياحليكم
abdul
قيادة الدراجة في شوارع المدن فيها مخاطرة كبيرة خلي الحياة اللشرية ما لم يكون هنا مسار خاص للدراجات. ومن سلبيات قيادة الدراجة لساعات هناك خطر فقدان الرجل لذكورته بسبب ضغط الشريان والاعصاب الحيوية التي تؤدي الي القضيب. والنتيجة؟ خطر التنميل، والآلام، والاختلال الوظيفي للذكر وصعوبة الانتصاب.
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
أحترم عقولنا يا مايكل بن محمد رمضان جاكسون..! ما هكذا الشهرة؟ فأنت ممثل ولا تملك أدوات الفنان في الغناء لا صوت ولا ستايل ولا رقص ولا كاريزما رحم والديك..!؟ نحترمك كمثثل فقط فبلاش تكابر وتسوي فيها هبل ودلاخة وتعري وسلاسل يا فيفتي سنت.؟! عالم غريب
زوز
إسم على مسمى (( زنـــونه )) .

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