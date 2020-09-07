ابن مساعد ينتقد تقريرًا لـ MBC قدم اسم تركي آل الشيخ قبل اسمه

الرياض (صدى):
انتقد الأمير عبد الرحمن بن مساعد، تقرير فني عرضته قناة MBC 4 ،بخصوص ألبوم المطربة المصرية أنغام.
وذكر التقرير أن أنغام تعاونت في ألبومها الجديد مع نخبة من أبرز شعراء الخليج " أهمهم تركي آل الشيخ والأمير عبدالرحمن بن مساعد بالإضافة للأمير سعود بن عبدالله ".
وعلق ابن مساعد بقوله: " الإخوة الأعزّاء المسؤولين عن هذا البرنامج في mbc4 أنزلوا الناس منازلهم شعرًا، على أقل تقدير فطريقة ترتيبكم للأسامي لا تصح لاشعرًا ولا سنًّا " .
وأضاف: " لو رأى الأخ العزيز تركي نفسه هذا التقرير قبل عرضه لاعترض عليه وطالب بتعديله وعاتب معده على سوء تقديره ".