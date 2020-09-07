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تدهور الحالة الصحية لنجم المنتخب السابق خالد مسعد ومطالب بإنقاذه

Time منذ 40 دقيقة
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تدهور الحالة الصحية لنجم المنتخب السابق خالد مسعد ومطالب بإنقاذه

نواف السالم (صدى):
صرح صالح النعيمة مدافع نادي الهلال السابق، بأن لاعب المنتخب السابق خالد مسعد، حالته الصحية سيئة وتطلب لتدخل علاجي عاجل من أجل إنقاذه.

وقال النعيمة: " أخي الكابتن خالد مسعد يمر بحالة صحية سيئة جداً تتطلب التدخل العاجل لإنقاذه ".

وناشد المسؤولين في وزارة الصحة وعلى رأسهم وزير الصحة ووزارة الرياضة وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بالنظر في حالة مسعد.

يذكر أن خالد مسعد واحدًا من أبرز نجوم كرة القدم، حيث شارك مع الأخضر في 116 مباراة،وشارك مع المنتخب في كأس العالم نسختي 1994 و1998، وتوج معه ببطولتي كأس الخليج 1994 وكأس آسيا 1996، وأعلن اعتزاله اللعب في عام 2003.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
حاميها حراميها
روبرتو ابن باجيو
اسم الله عليكم يابنو زعقون ههههههههههههههههههههههه طايره عقولكم هاليومين هذي بس صفقات شلون لو بطولات اتوقع يرجع وضعكم الطبيعي صياح حياة الفهد ههههههههههههههههههههههه ايه اجل قاعدين تشنون حملتكم القذرة في ابعاد كل من يدفع لاجل النصر نسيتوا سواياكم في منصور البلوي فكر انا مافي معلوم ياسيد حنشل ههههههههههههه ياحليكم
abdul
قيادة الدراجة في شوارع المدن فيها مخاطرة كبيرة خلي الحياة اللشرية ما لم يكون هنا مسار خاص للدراجات. ومن سلبيات قيادة الدراجة لساعات هناك خطر فقدان الرجل لذكورته بسبب ضغط الشريان والاعصاب الحيوية التي تؤدي الي القضيب. والنتيجة؟ خطر التنميل، والآلام، والاختلال الوظيفي للذكر وصعوبة الانتصاب.
ابو وليد
المزور ابو خرقه
صباح
غريبه منك

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