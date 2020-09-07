تدهور الحالة الصحية لنجم المنتخب السابق خالد مسعد ومطالب بإنقاذه

نواف السالم (صدى):
صرح صالح النعيمة مدافع نادي الهلال السابق، بأن لاعب المنتخب السابق خالد مسعد، حالته الصحية سيئة وتطلب لتدخل علاجي عاجل من أجل إنقاذه.
وقال النعيمة: " أخي الكابتن خالد مسعد يمر بحالة صحية سيئة جداً تتطلب التدخل العاجل لإنقاذه ".
وناشد المسؤولين في وزارة الصحة وعلى رأسهم وزير الصحة ووزارة الرياضة وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بالنظر في حالة مسعد.
يذكر أن خالد مسعد واحدًا من أبرز نجوم كرة القدم، حيث شارك مع الأخضر في 116 مباراة،وشارك مع المنتخب في كأس العالم نسختي 1994 و1998، وتوج معه ببطولتي كأس الخليج 1994 وكأس آسيا 1996، وأعلن اعتزاله اللعب في عام 2003.