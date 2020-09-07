الأعداد السابقة للصحيفة

أفراد من الأسرة الحاكمة بالكويت وراء " تسريبات أمن الدولة "

Time منذ 17 دقيقة
Views 1434
أفراد من الأسرة الحاكمة بالكويت وراء " تسريبات أمن الدولة "

خالد الظفيري (صدى):
كشفت مصادر كويتية عن اتهام شخصيات من الأسرة الحاكمة بالوقوف خلف تسريب تسجيلات أمن الدولة ونشرها وتوزيعها.

وكان ملف التسجيلات أحيل إلى النيابة العامة عقب ظهور تسريبات التحقيق المتعلقة بقضية الصندوق السيادي الماليزي واللقاء الذي جمع مدير أمن الدولة طلال الصقر والشيخ صباح جابر المبارك، إضافة إلى التسجيلات المتضمنة لقاء الصقر مع الشيخ حمد جابر المبارك وحديثهم عن التجسس على حسابات المواطنين، بحسب الراي.

ويواجه ثلاثة ضباط بأمن الدولة تهمة الوقوف وراء هذه التسريبات، واعترف أحدهم بعد تعافيه من انهيار عصبي، بنسخ التسجيلات المسرّبة من داخل جهاز أمن الدولة ووضعها في فلاش ميموري.

وقال الضابط في اعترافاته إن ما أقدم عليه كان بناءً على طلب من ضابط في جهاز أمن الدولة وهو من أبناء الأسرة الحاكمة يُدعى (ف س) والذي قيل إنه غادر إلى لندن عقب ثلاثة أيام من تسلمه للفلاش ميموري.

اقرأ أيضًا:

آخر المستجدات بـ "تسريبات أمن الدولة" بعد تدخل ولي العهد الكويتي

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو عمار
يستاهل المحامي وجهه البومه ما جاه اذا كان فعلا شهر بهن
ابو عمار
هذا ما عنده تهاون مع اي مسؤل مهما كان ورئيس اللجنه يحمد ربه انه ما قتله بمسدسه
علي
والله من الكذب الواضح
ابو عمار
بما انه محترف سرقه فقصو عنقه وتخلصو من شره

أخر الأخبار

الحصيني: أمطار على مكة والمدينة بدءًا من الغد
الحصيني: أمطار على مكة والمدينة بدءًا من الغد
Time منذ 10 دقائق Views 1271
أفراد من الأسرة الحاكمة بالكويت وراء " تسريبات أمن الدولة "
أفراد من الأسرة الحاكمة بالكويت وراء " تسريبات أمن الدولة "
Time منذ 17 دقيقة Views 1434
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
Time منذ 21 دقيقة Views 1230
زعيم كوريا الشمالية يتوعد المسؤولين لاستجابتهم الضعيفة في مواجهة الإعصار
زعيم كوريا الشمالية يتوعد المسؤولين لاستجابتهم الضعيفة في مواجهة الإعصار
Time منذ 25 دقيقة Views 1397
7 سيدات يعتدين على محامي شهر بهن
7 سيدات يعتدين على محامي شهر بهن
Time منذ 30 دقيقة Views 228
طرد لاعب التنس العالمي جوكوفيتش بعد ضربه حكمة المباراة
طرد لاعب التنس العالمي جوكوفيتش بعد ضربه حكمة المباراة
Time منذ ساعة Views 2185
حسن القيد على ردار الأهلي
حسن القيد على ردار الأهلي
Time منذ ساعة Views 2003
دراج جدة للسيدات: " نسعى لأن يكون في كل بيت دراجة "
دراج جدة للسيدات: " نسعى لأن يكون في كل بيت دراجة "
Time منذ ساعتين Views 1984
صورة تخطف الأنظار لطالب بالزي الجبلي أثناء الدراسة عن بعد بجازان
صورة تخطف الأنظار لطالب بالزي الجبلي أثناء الدراسة عن بعد بجازان
Time منذ 3 ساعات Views 2281
البكيري: مفاوضة الحلافي لنجمي الاتحاد عبث.. و"ابن زنان" يطالب بالاعتذار للنصر
البكيري: مفاوضة الحلافي لنجمي الاتحاد عبث.. و"ابن زنان" يطالب بالاعتذار للنصر
Time منذ 3 ساعات Views 2622