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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

Time منذ 21 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-41 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزئيين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو عمار
يستاهل المحامي وجهه البومه ما جاه اذا كان فعلا شهر بهن
ابو عمار
هذا ما عنده تهاون مع اي مسؤل مهما كان ورئيس اللجنه يحمد ربه انه ما قتله بمسدسه
علي
والله من الكذب الواضح
ابو عمار
بما انه محترف سرقه فقصو عنقه وتخلصو من شره

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