طرد لاعب التنس العالمي جوكوفيتش بعد ضربه حكمة المباراة

وكالات (صدى):
تم استبعاد الصربي نوفاك جوكوفيتش، المصنف أول عالميا من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، وذلك بسبب إيذاءه لأحد الحكام.
وكان جوكوفيتش متوجهًا للجلوس في مكانه، وقذف الكرة بقوة فأصابت بعنف إحدى حكمات الخطوط، التي سقطت متألمة بعدما أصيبت في عنقها.
وتوجه جوكوفيتش نحو الحكمة لمعرفة ما إذا كانت على ما يرام، ثم وصل حكم البطولة العام.
وشرح جوكوفيتش للحكم أنه لم يكن يقصد ضرب مراقبة الخط، لكن لوائح التنس حسمت مصيره حيث تنص على " ألا يجب على اللاعبين في أي وقت إهانة أي حكم أو منافس أو متفرج أو أي شخص في موقع إقامة البطولة ".
ورغم دفاع جوكوفيتش عن نفسه، تم استبعاده من البطولة.