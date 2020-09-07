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طرد لاعب التنس العالمي جوكوفيتش بعد ضربه حكمة المباراة

Time منذ 11 دقيقة
Views 1319
طرد لاعب التنس العالمي جوكوفيتش بعد ضربه حكمة المباراة

وكالات (صدى):
تم استبعاد الصربي نوفاك جوكوفيتش، المصنف أول عالميا من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، وذلك بسبب إيذاءه لأحد الحكام.

وكان جوكوفيتش متوجهًا للجلوس في مكانه، وقذف الكرة بقوة فأصابت بعنف إحدى حكمات الخطوط، التي سقطت متألمة بعدما أصيبت في عنقها.

وتوجه جوكوفيتش نحو الحكمة لمعرفة ما إذا كانت على ما يرام، ثم وصل حكم البطولة العام.

وشرح جوكوفيتش للحكم أنه لم يكن يقصد ضرب مراقبة الخط، لكن لوائح التنس حسمت مصيره حيث تنص على " ألا يجب على اللاعبين في أي وقت إهانة أي حكم أو منافس أو متفرج أو أي شخص في موقع إقامة البطولة ".

ورغم دفاع جوكوفيتش عن نفسه، تم استبعاده من البطولة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يقرفه الجرثومه .. معاها حق تطلب الطلاق من ريحته المقرفه
ابو عمار
طيب يا دلال على راحتك خليك عازبه وحره في حياتك ولست وحدك يوجد الكثير من الفتيات يرفضن فكرة الزواج
الملل
لو ضرب بومتك الناسور او البواسير كان عرفتي ان البيت ستر لكن الفاضي والاعلام فساد عظيم
دكتور رايق بن فايق
الحياء والأخلاق والابتعاد عن ما يغضب الله يجب أن لايغفل ذلك المسلمون والمسلمات عين الله تراقب كل شيء وغدا حساب وجزاء
ابو عمار
يستاهل الجلد في مكان عام

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