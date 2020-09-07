البكيري: مفاوضة الحلافي لنجمي الاتحاد عبث.. و"ابن زنان" يطالب بالاعتذار للنصر

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي محمد البكيري، على مسألة تفاوض عبدالرحمن الحلافي، المشرف العام على كرة القدم في نادي النصر، مع ثنائي الاتحاد فهد المولد وفواز القرني.
وقال البكيري: " يميل بعض النصراويين إلى المبالغة في كل شيء، إلا الأخطاء في او من ناديهم. يرونها لا تستحق النقاش " .
وتابع: " ماحدث في موضوع مفاوضة مشرف النصر الحلافي لنجمي الاتحاد عبث " .
ومن جانبه طالب المتحدث السابق لنادي النصر عبد الله بن زنان، إدارة الاتحاد بإصدار بيان توضيحي بخصوص تلك المسألة.
وقال ابن زنان: " أتمنى أن يصدر بيان من إدارة الاتحاد لتوضيح الحقائق حتى يعتذر الكثير من "مروجي الإشاعات" للنصر وإدارته المحترمة ".
وأضاف: " إذا لم يكن هناك بيان أتمنى أن يوافقوا على العرض المقدم لهم، التفكير في الاستثمار يختلف عن التفكير في رضا فلان وعلان " .
يذكر أن الإعلامي وليد الفراج أعلن أن إدارة نادي الاتحاد تقدمت بشكوى رسمية ضد عبدالرحمن الحلافي لتفاوضه مع اللاعبين مباشرة بشكل غير قانوني.
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