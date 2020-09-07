الأعداد السابقة للصحيفة

البكيري: مفاوضة الحلافي لنجمي الاتحاد عبث.. و"ابن زنان" يطالب بالاعتذار للنصر

Time منذ 25 دقيقة
Views 1507
البكيري: مفاوضة الحلافي لنجمي الاتحاد عبث.. و"ابن زنان" يطالب بالاعتذار للنصر

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي محمد البكيري، على مسألة تفاوض عبدالرحمن الحلافي، المشرف العام على كرة القدم في نادي النصر، مع ثنائي الاتحاد فهد المولد وفواز القرني.

وقال البكيري: " يميل بعض النصراويين إلى المبالغة في كل شيء، إلا الأخطاء في او من ناديهم. يرونها لا تستحق النقاش " .

وتابع: " ماحدث في موضوع مفاوضة مشرف النصر الحلافي لنجمي الاتحاد عبث " .

ومن جانبه طالب المتحدث السابق لنادي النصر عبد الله بن زنان، إدارة الاتحاد بإصدار بيان توضيحي بخصوص تلك المسألة.

وقال ابن زنان: " أتمنى أن يصدر بيان من إدارة الاتحاد لتوضيح الحقائق حتى يعتذر الكثير من "مروجي الإشاعات" للنصر وإدارته المحترمة ".

وأضاف: " إذا لم يكن هناك بيان أتمنى أن يوافقوا على العرض المقدم لهم، التفكير في الاستثمار يختلف عن التفكير في رضا فلان وعلان " .

يذكر أن الإعلامي وليد الفراج أعلن أن إدارة نادي الاتحاد تقدمت بشكوى رسمية ضد عبدالرحمن الحلافي لتفاوضه مع اللاعبين مباشرة بشكل غير قانوني.

اقرأ أيضًا:

الاتحاد يشكو «الحلافي» بسبب تصرفه غير الأخلاقي مع «المولد»

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
القصاص افضل حل لمثل هذه الجرائم
ابو عمار
الله يرزقها من فضله ويبارك لها في اولادها والشكر موصول لتركي ال الشيخ
زائر
رزق جاها لها سنيين تبيع في الشارع وتصرف علي نفسها وعيالها -----------ماحد يكد في الشموس وهو مو محتاج
ابو ناصر
الله يوفقه
فبصل
طيب مبروك

أخر الأخبار

صورة تخطف الأنظار لطالب بالزي الجبلي أثناء الدراسة عن بعد بجازان
صورة تخطف الأنظار لطالب بالزي الجبلي أثناء الدراسة عن بعد بجازان
Time منذ 18 دقيقة Views 1432
البكيري: مفاوضة الحلافي لنجمي الاتحاد عبث.. و"ابن زنان" يطالب بالاعتذار للنصر
البكيري: مفاوضة الحلافي لنجمي الاتحاد عبث.. و"ابن زنان" يطالب بالاعتذار للنصر
Time منذ 25 دقيقة Views 1507
أم تقتل أطفالها الخمسة وتقفز أسفل عجلات القطار
أم تقتل أطفالها الخمسة وتقفز أسفل عجلات القطار
Time منذ 47 دقيقة Views 332
الكويت تطالب رعاياها في عمان ببيع عقاراتهم عاجلًا
الكويت تطالب رعاياها في عمان ببيع عقاراتهم عاجلًا
Time منذ ساعة Views 2714
التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه المملكة فجر اليوم
التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه المملكة فجر اليوم
Time منذ ساعة Views 1683
معلم وابنه يقتلان جارهما!
معلم وابنه يقتلان جارهما!
Time منذ ساعتين Views 811
إصابة خطيرة بمخ مصارع شهير واصل مباراة رغم " الإرتجاج "
إصابة خطيرة بمخ مصارع شهير واصل مباراة رغم " الإرتجاج "
Time منذ ساعتين Views 1137
اتصال هاتفي بين خادم الحرمين الشريفين وترامب
اتصال هاتفي بين خادم الحرمين الشريفين وترامب
Time منذ ساعتين Views 1613
البكيري : الاتحاد يتقدم بشكوى رسمية ضد الحلافي على تصرفه الغير احترافي
البكيري : الاتحاد يتقدم بشكوى رسمية ضد الحلافي على تصرفه الغير احترافي
Time منذ ساعتين Views 481
طلال آل الشيخ : نصف جمهور النصر مطالب بالإعتذار لي
طلال آل الشيخ : نصف جمهور النصر مطالب بالإعتذار لي
Time منذ ساعتين Views 490