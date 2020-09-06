الكويت تطالب رعاياها في عمان ببيع عقاراتهم عاجلًا

خالد الظفيري (صدى):
طالبت سفارة الكويت لدى سلطنة عمان الكويتيين ممن يمتلكون أراض أو عقارات بنقل ملكيتها إلى مواطن عماني في موعد أقصاه 19 نوفمبر المقبل.
ويأتي ذلك تنفيذا للمرسوم السلطاني القاضي بحظر تملك غير المواطنين العمانيين للأراضي والعقارات في تعدة مواقع وهي: محافظة مسندم - البريمي - الظاهرة - الوسطى - ظفار (عدا صلالة).
إضافة إلى ولاية لوى - شناص - مصيره- الجبل الأخضر - جبل شمس - وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة -الجزر-الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة-الأراضي الزراعية في جميع أنحاء السلطنة -المواقع القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية التي تحددها الجهات المختصة.