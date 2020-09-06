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الكويت تطالب رعاياها في عمان ببيع عقاراتهم عاجلًا

Time منذ ساعة
Views 2714
الكويت تطالب رعاياها في عمان ببيع عقاراتهم عاجلًا

خالد الظفيري (صدى):
طالبت سفارة الكويت لدى سلطنة عمان الكويتيين ممن يمتلكون أراض أو عقارات بنقل ملكيتها إلى مواطن عماني في موعد أقصاه 19 نوفمبر المقبل.

ويأتي ذلك تنفيذا للمرسوم السلطاني القاضي بحظر تملك غير المواطنين العمانيين للأراضي والعقارات في تعدة مواقع وهي: محافظة مسندم - البريمي - الظاهرة - الوسطى - ظفار (عدا صلالة).

إضافة إلى ولاية لوى - شناص - مصيره- الجبل الأخضر - جبل شمس - وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة -الجزر-الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة-الأراضي الزراعية في جميع أنحاء السلطنة -المواقع القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية التي تحددها الجهات المختصة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
القصاص افضل حل لمثل هذه الجرائم
ابو عمار
الله يرزقها من فضله ويبارك لها في اولادها والشكر موصول لتركي ال الشيخ
زائر
رزق جاها لها سنيين تبيع في الشارع وتصرف علي نفسها وعيالها -----------ماحد يكد في الشموس وهو مو محتاج
ابو ناصر
الله يوفقه
فبصل
طيب مبروك

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