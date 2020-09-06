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اتصال هاتفي بين خادم الحرمين الشريفين وترامب

Time منذ 40 دقيقة
Views 1406
اتصال هاتفي بين خادم الحرمين الشريفين وترامب

نيوم (صدى):
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم خلال الاتصال، بحث أعمال مجموعة دول العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لحماية الأرواح، وسبل العيش لتخفيف آثار جائحة كورونا، واستعراض لأبرز السياسات التي تم الاتفاق عليها للحد من سلبيات الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، مواصلة رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في دعم وتنسيق جهود المجموعة لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي.

وحول الأوضاع في المنطقة، أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الامريكية لإحلال السلام، مؤكداً - حفظه الله - حرص المملكة على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة، وللمبادرة العربية للسلام.

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
بالتوفيق
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
بالتوفيق
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
بالتوفيق
ناقد رياضي
المطلوب من الاتحاد السعودي إيقاف الصفقة حتى يقدم النصر ضمان بنكي محفوظ بقيمة العقد كامله . منعا للإحتيال من إدارة النصر بعقودها المشبوهه وحفاظا لسمعة الرياضة السعودية وخاصة بعد رحيل رئيس النصر وتركه للنادي محملا بديون ثقيله كما حدث للإتحاد منذ 8 سنوات ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوا

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