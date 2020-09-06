الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد..الكشف عن تصميم كأس دوري المحترفين قبل تسليمه للهلال

Time منذ ساعة
Views 1734
شاهد..الكشف عن تصميم كأس دوري المحترفين قبل تسليمه للهلال

طلال الغامدي (صدى):
أزاحت رابطة دوري المحترفين الستار عن كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، قبل تسليمها للهلال في الجولة الأخيرة القادمة.

وكشفت الرابطة عن الكأس في مقطع فيديو ارفقته بعبارة "استغرق تنفيذه 4 أشهر ..يصل وزنه إلى 24 كلغ ..وطوله 90 سم ..وصنع في إيطاليا".

ويظهر تصميم الكأس عمودين منحيين بشكل ذراعين مرفوعتين إلى الأعلى، تحمل الذراعان كرة على شكل الكرة الأرضية وقاراتها وهو أمر متعارف عليه بين جميع كؤوس بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن الفارق هنا أن الكرة تحمل في وسطها اللون الأخضر المصنوع من الأحجار الكريمة لإبراز أهمية وموقع وقوة السعودية على مستوى العالم.

اقرأ أيضا..

الهلال يتسلم نسخة جديدة لكأس الدوري والنصر يحتفظ بالقديم

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
بالتوفيق
ناقد رياضي
المطلوب من الاتحاد السعودي إيقاف الصفقة حتى يقدم النصر ضمان بنكي محفوظ بقيمة العقد كامله . منعا للإحتيال من إدارة النصر بعقودها المشبوهه وحفاظا لسمعة الرياضة السعودية وخاصة بعد رحيل رئيس النصر وتركه للنادي محملا بديون ثقيله كما حدث للإتحاد منذ 8 سنوات ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوا
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
بالتوفيق

أخر الأخبار

التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه المملكة فجر اليوم
التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه المملكة فجر اليوم
Time منذ 23 دقيقة Views 1354
معلم وابنه يقتلان جارهما!
معلم وابنه يقتلان جارهما!
Time منذ 29 دقيقة Views 330
إصابة خطيرة بمخ مصارع شهير واصل مباراة رغم " الإرتجاج "
إصابة خطيرة بمخ مصارع شهير واصل مباراة رغم " الإرتجاج "
Time منذ 34 دقيقة Views 575
اتصال هاتفي بين خادم الحرمين الشريفين وترامب
اتصال هاتفي بين خادم الحرمين الشريفين وترامب
Time منذ 40 دقيقة Views 1403
البكيري : الاتحاد يتقدم بشكوى رسمية ضد الحلافي على تصرفه الغير احترافي
البكيري : الاتحاد يتقدم بشكوى رسمية ضد الحلافي على تصرفه الغير احترافي
Time منذ 51 دقيقة Views 339
طلال آل الشيخ : نصف جمهور النصر مطالب بالإعتذار لي
طلال آل الشيخ : نصف جمهور النصر مطالب بالإعتذار لي
Time منذ 52 دقيقة Views 299
محمد الصدعان : جروهي عاد في الوقت الذي احتاجه الاتحاد
محمد الصدعان : جروهي عاد في الوقت الذي احتاجه الاتحاد
Time منذ ساعة Views 241
هل حان الآوان للاعتزال ؟ محمد الشلهوب ونجوم الهلال يجيبون
هل حان الآوان للاعتزال ؟ محمد الشلهوب ونجوم الهلال يجيبون
Time منذ ساعة Views 297
شاهد..الكشف عن تصميم كأس دوري المحترفين قبل تسليمه للهلال
شاهد..الكشف عن تصميم كأس دوري المحترفين قبل تسليمه للهلال
Time منذ ساعة Views 1734
المسلم تحدث ضجة بحديثها عن سبب عدم زواجها " فيديو "
المسلم تحدث ضجة بحديثها عن سبب عدم زواجها " فيديو "
Time منذ ساعة Views 841