شاهد..الكشف عن تصميم كأس دوري المحترفين قبل تسليمه للهلال

طلال الغامدي (صدى):
أزاحت رابطة دوري المحترفين الستار عن كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، قبل تسليمها للهلال في الجولة الأخيرة القادمة.
وكشفت الرابطة عن الكأس في مقطع فيديو ارفقته بعبارة "استغرق تنفيذه 4 أشهر ..يصل وزنه إلى 24 كلغ ..وطوله 90 سم ..وصنع في إيطاليا".
ويظهر تصميم الكأس عمودين منحيين بشكل ذراعين مرفوعتين إلى الأعلى، تحمل الذراعان كرة على شكل الكرة الأرضية وقاراتها وهو أمر متعارف عليه بين جميع كؤوس بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن الفارق هنا أن الكرة تحمل في وسطها اللون الأخضر المصنوع من الأحجار الكريمة لإبراز أهمية وموقع وقوة السعودية على مستوى العالم.
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