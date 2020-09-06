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الاتحاد يشكو «الحلافي» بسبب تصرفه غير اللائق مع «المولد»
منذ 50 دقيقة
2157
3
ماجد محمد (صدى):
تقدمت إدارة نادي الاتحاد بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد المشرف العام لفريق النصر، عبدالرحمن الحلافي.
وتأتي شكوى الاتحاد على خلفية مفاوضة "الحلافي" لكل من فهد المولد وفواز القرني اثناء المباراة.
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أحدث التعليقات
اهلاوي صريح
ههههههه مع الخيل ياشقرا سمع الناس رحلو يريد يرحل الى وين يافغره من صاحب الحظ السعيد من جرف لدحديره هههههه عزالله الفريق المقرود اللي تكون من تشكيلته ياحظ الاهلي يوم تفارقه انت ومن على شاكلتك
ابن حزم
خونه ما ينفع فيهم الا الاباده
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
الخسيس يبقى خسيس..!🤔 طول عمره هذا سياسة ابو قرنبع وخرقه وميداليات الفالح..! على بالهم أقوى من القانون؟ ونبغى نشوف ردة فعل لجنة الإنضباط وقرار الاتحاد السعودي حيال فصيحة بنو صياااح وشلة زميره.!؟ لكم أن تتخيلو لو كان إداري الهلال هو إلي فاوض اللعيبة نفس المكان والزمان! هل تتوقعون بنو صياح واعلامهم ابو ريالين ومعاهم المتنطحة والرديئة من بنو طحلب بيسكتون؟! مستحيل ثم مستحيل؟ ولكن الهلال العالمي وإدارتة الرائعة والقوية وعلاقتها الجميلة والمتينة بالعميد العالمي قوق كل الشبهات وأكبر دليل روماربنهو واتصال رئيس الزعيم 💙 برئيس العميد واخبارة بالسالفة..(هكذا هم الكبار وتعاملهم واحترامهم لبعض والشفافية في التعامل بدون لف ودوران) ننتظر العقوبات ونشوف..
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
الخسيس يبقى خسيس..!🤔 طول عمره هذا سياسة ابو قرنبع وخرقه وميداليات الفالح..! على بالهم أقوى من القانون؟ ونبغى نشوف ردة فعل لجنة الإنضباط وقرار الاتحاد السعودي حيال فصيحة بنو صياااح وشلة زميره.!؟ لكم أن تتخيلو لو كان إداري الهلال هو إلي فاوض اللعيبة نفس المكان والزمان! هل تتوقعون بنو صياح واعلامهم ابو ريالين ومعاهم المتنطحة والرديئة من بنو طحلب بيسكتون؟! مستحيل ثم مستحيل؟ ولكن الهلال العالمي وإدارتة الرائعة والقوية وعلاقتها الجميلة والمتينة بالعميد العالمي قوق كل الشبهات وأكبر دليل روماربنهو واتصال رئيس الزعيم 💙 برئيس العميد واخبارة بالسالفة..(هكذا هم الكبار وتعاملهم واحترامهم لبعض والشفافية في التعامل بدون لف ودوران) ننتظر العقوبات ونشوف..
ابوبدر
موقع صدى مصدي باخباره 😂😂😂
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