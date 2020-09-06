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شاهد.. الحوار الذي دار بين تركي آل الشيخ و" أم الأيتام " بعد صلاة الفجر 

Time منذ 31 دقيقة
Views 1692
شاهد.. الحوار الذي دار بين تركي آل الشيخ و" أم الأيتام " بعد صلاة الفجر 

الرياض (صدى):
كشفت صاحبة البسطة أم محمد المشهورة بأم الأيتام في حائل عن الحوار الذي دار بينها وبين تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بعد صلاة الفجر.

وجاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو لها على نطاق واسع عن إطعام شاب جائع وأحدث ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وقالت أم محمد خلال حوارها في برنامج " الراصد ":" كلمني تركي آل الشيخ بعد صلاة الفجر وقال لي بعد ما سمعت المقطع المتداول عن إطعام شاب جائع لوجه الله "  طيرتي النوم من عيني ".

وأضافت أم محمد:" صوت آل الشيخ عيد لوجه الله و ما توقعت إنه يكلمني بيوم من الأيام  وتبرع لي بمطعم ووعدني بتسديد دينى "، مشيرة:" عندي ٣ أولاد وبنت ".

ومن جهته، تحدث مصور مقطع أم الأيتام عن سبب التصوير، قائلا:" أم محمد كانت لا ترد أي شخص يأتي إليها و تستاهل كل خير لأنها تمثل المرأة العربية التي تستحق أن تظهر للعالم بسبب إنسانيتها وطيبتها ".

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أحدث التعليقات

اهلاوي صريح
ههههههه مع الخيل ياشقرا سمع الناس رحلو يريد يرحل الى وين يافغره من صاحب الحظ السعيد من جرف لدحديره هههههه عزالله الفريق المقرود اللي تكون من تشكيلته ياحظ الاهلي يوم تفارقه انت ومن على شاكلتك
ابن حزم
خونه ما ينفع فيهم الا الاباده
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
الخسيس يبقى خسيس..!🤔 طول عمره هذا سياسة ابو قرنبع وخرقه وميداليات الفالح..! على بالهم أقوى من القانون؟ ونبغى نشوف ردة فعل لجنة الإنضباط وقرار الاتحاد السعودي حيال فصيحة بنو صياااح وشلة زميره.!؟ لكم أن تتخيلو لو كان إداري الهلال هو إلي فاوض اللعيبة نفس المكان والزمان! هل تتوقعون بنو صياح واعلامهم ابو ريالين ومعاهم المتنطحة والرديئة من بنو طحلب بيسكتون؟! مستحيل ثم مستحيل؟ ولكن الهلال العالمي وإدارتة الرائعة والقوية وعلاقتها الجميلة والمتينة بالعميد العالمي قوق كل الشبهات وأكبر دليل روماربنهو واتصال رئيس الزعيم 💙 برئيس العميد واخبارة بالسالفة..(هكذا هم الكبار وتعاملهم واحترامهم لبعض والشفافية في التعامل بدون لف ودوران) ننتظر العقوبات ونشوف..
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
الخسيس يبقى خسيس..!🤔 طول عمره هذا سياسة ابو قرنبع وخرقه وميداليات الفالح..! على بالهم أقوى من القانون؟ ونبغى نشوف ردة فعل لجنة الإنضباط وقرار الاتحاد السعودي حيال فصيحة بنو صياااح وشلة زميره.!؟ لكم أن تتخيلو لو كان إداري الهلال هو إلي فاوض اللعيبة نفس المكان والزمان! هل تتوقعون بنو صياح واعلامهم ابو ريالين ومعاهم المتنطحة والرديئة من بنو طحلب بيسكتون؟! مستحيل ثم مستحيل؟ ولكن الهلال العالمي وإدارتة الرائعة والقوية وعلاقتها الجميلة والمتينة بالعميد العالمي قوق كل الشبهات وأكبر دليل روماربنهو واتصال رئيس الزعيم 💙 برئيس العميد واخبارة بالسالفة..(هكذا هم الكبار وتعاملهم واحترامهم لبعض والشفافية في التعامل بدون لف ودوران) ننتظر العقوبات ونشوف..
ابوبدر
موقع صدى مصدي باخباره 😂😂😂

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