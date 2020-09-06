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القبض على شخص اختلس مبالغ مالية من صرّافات آلية بجدة

Time منذ 24 دقيقة
Views 1466
القبض على شخص اختلس مبالغ مالية من صرّافات آلية بجدة

جدة (صدى):
ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على شخص إثر تورطه باختلاس مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي بمحافظة جدة.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها ، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر ، وذلك إثر تورطه باختلاس مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي التابعة لأحد البنوك المحلية بمحافظة جدة؛ وذلك على فترات زمنية مختلفة ، مستغلاً عمله في نفس البنك كمسؤول عن تلك الأجهزة ، وقدرت المبالغ المختلسة بحوالي ( 120.000) مئة وعشرين ألف ريال ، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الزقم طار مع الهوا من اول كفخه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الزقم طار مع الهوا من اول كفخه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تحقنون موادهم بحلوقهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خطأ غير مقصود ... جل من لا يخطيء ..
ميزو الطويرقي
نار فواتير الكهرباء واذا كلمتهم يقولون لا صحيح الفاتورة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم

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