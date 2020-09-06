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آلية إتمام "مبايعة المركبات" إلكترونيًا عبر منصة "أبشر"

Time منذ 18 دقيقة
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آلية إتمام "مبايعة المركبات" إلكترونيًا عبر منصة "أبشر"

عادل الحربي (صدى):
أوضحت إدارة المرور، اليوم الأحد، آلية إتمام "مبايعة المركبات" إلكترونيًا بشكل سهل وميسر عبر منصة "أبشر".

وأكدت إدارة المرور أنه لإتمام إجراءات خدمة نقل الملكية ومبايعة المركبات يرجى معاينة المركبة وفحصها من قبل المشتري، وتحديد ثمن المبايعة • قيام المشتري بتزويد البائع برقم الهوية وتاريخ الميلا .

ودخول البائع على منصة أبشر واختيار "عرض مركبة للبيع" وإدخال تفاصيل المبايعة • دخول المشتري على منصة أبشر و (قبول أو رفض طلب المبايعة .

كما يجب قيام المشتري بتحويل ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي عن طريق القنوات البنكية . حال وصول ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي سيتم إشعار الطرفين لإتمام عملية تسليم المركبة . دخول البائع منصة أبشر واختيار "اتمام المبايعة ونقل الملكية" وإكمال الإجراءات اللازمة . بعد إتمام العملية بنجاح سيتم نقل المركبة إلى ملكية المشتري وتحويل ثمن البيع إلى حساب البائع

وأشارت إلى أنه يجب قبل تنفيذ العملية يجب أن يكون كل من البائع والمشتري مسجلين في منصة أبشر. : أن يكون ثمن المركبة لا يقل عن 5000 ريال ولا يزيد عن 150000 ريال .

وأن تكون حالة المركبة سليمة وغير موقوفة، مفقودة، مطلوبة، أو محجوزة. ، يمكن مبايعة المركبات من نوع "خصوصي" أو "نقل خاص" بالنسبة للمواطنين ، وفقط من نوع "خصوصي" بالنسبة للمقيمين.

والتأكد من سريان رخصة السير للمركبة. : يجب توفر فحص دوري للمركبة ساري المفعول : يجب توفر تأمين للمركبة ساري المفعول. وسداد الرسوم الحكومية عبر نظام المدفوعات الحكومية (سداد) والبالغ قدرها 150 ريال سعودي. • عدم وجود مخالفات على كل من المشتري أو المركبة.

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ابو محمد 😎 ✍️
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نجاة محمد
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متى صار هذا الموضوع

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