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القبض على 4 وافدين امتهنوا تزوير رخص الإقامة وبيعها بالرياض

Time منذ ساعة
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القبض على 4 وافدين امتهنوا تزوير رخص الإقامة وبيعها بالرياض

سعيد العجل (صدى):
ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على أربعة وافدين امتهنوا تزوير رخص الإقامات والترويج لبيعها على مخالفي نظامي الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وصرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزوير وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من (أربعة وافدين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع).

وأوضح أنهم امتهنوا تزوير رخص الإقامات والترويج لبيعها على مخالفي نظامي الإقامة والعمل، وأمن الحدود ، حيث اتخذوا من مقر سكنهم وسط مدينة الرياض وكراً لممارسة نشاطهم، وقد عثر بحوزتهم على (371) رخصة إقامة مزورة، بالإضافة إلى 250 قطعة من مواد ومستلزمات وأدوات التزوير، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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متى صار هذا الموضوع

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