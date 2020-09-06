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"الصحة" توفر 1066 وظيفة شاغرة

Time منذ 36 دقيقة
Views 1485
"الصحة" توفر 1066 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، عن توفر (1066) وظيفة (طبيب مقيم أسنان) للسعوديين فقط اعتباراً من يوم الاثنين 1442/1/19هـ ولمدة أسبوعين.

وأوضحت الوزارة، أن التقديم سيكون من خلال بوابة التوظيف عبر الرابط التالي: هنـــــــا .

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ابو محمد 😎 ✍️
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نجاة محمد
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متى صار هذا الموضوع
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
متى صار هذا الموضوع

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