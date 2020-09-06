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"السعودية للكهرباء" ترد على تشكيك مواطن في صحة قراءة العداد

Time منذ ساعة
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"السعودية للكهرباء" ترد على تشكيك مواطن في صحة قراءة العداد

الرياض (صدى):
علقت الشركة السعودية للكهرباء، على مقطع فيديو متداول حول التشكيك بصحة قراءة عداد أحد المشتركين.

وقالت الشركة : إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول التشكيك بصحة قراءة عداد أحد مشتركينا الكرام، تفيد الشركة السعودية للكهرباء أنه تم إجراء الفحص الفني على عداد المشترك بتاريخ 31/8/2020م (حسب الصورة المرفقة)، وتبين سلامته.

وأضافت بعد مراجعة سجلات المشترك اتضح تراكم مبالغ لم يسددها المشترك منذ ٧ أشهر، ولزيادة اطمئنان المشترك، تم إعادة فحص العداد بحضور المشترك بتاريخ 3/9/2020 (وتوثيق نماذج الفحص بالصور)،وإثبات صحة وسلامة العداد الخاص به،وتؤكد الشركة حرصها على موثوقية الخدمات المقدمة لكافة مشتركيها.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
متى صار هذا الموضوع

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