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منتخب هولندا يفكر في التعاقد مع مدرب الاتحاد السابق
منذ 57 دقيقة
1548
وكالات (صدى):
قالت مصادر إن منتخب هولندا يفكر في التعاقد مع تين كات مدرب الاتحاد السابق لقيادة الفريق.
وطالب لاعبو المنتخب بأن يتولى المدرب تدريبهم عقب استقاله رونالد كومان الذي يدب البرسا حاليا.
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أحدث التعليقات
برق امصحا
لو يخلون مجموعة السبت والاثنين والربوع....ومجموعة ثانية الاحد والثلاثاء والخميس....وبكذا نقدر نمشي في المناهج...ونطبق التباعد بحكم ان الاعداد تقل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يحفظهم
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