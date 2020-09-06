واعظ تركي يعتدي على طفلة

أنقرة (صدى):
كشفت طفلة تركية تفاصيل الاعتداء عليها جنسيًا من شيخ طريقة “أوشاكي” الصوفية فاتح نور الله.
وقالت الطفلة في التحقيقات: إن شيخ ما يسمى بطريقة “أوشاكي” كان يقبلها باستمرار من فمها.
وأضافت : “نزع عني ملابسي حتى ركبتي، ولمس بيديه الجزء الأمامي من جسمي، وكان يتحسس هذه المنطقة، واستمر ذلك لمدة 5 دقائق. وطلب من أن أفعل له نفس الشيء”.
وتتوقع النيابة العامة توقيع عقوبة السجن من 15 عامًا وحتى 55 عامًا وشهرًا واحدًا و15 يومًا على الجاني بتهم “الاستغلال الجنسي للأطفال بشكل متكرر” و”حرمان الأطفال من الحرية لأغراض جنسية”.