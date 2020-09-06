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أستاذة جامعية تنهار أمام طلابها في محاضرة عبر «زوم» وتتوفى بعد ساعات

Time منذ 15 دقيقة
Views 451
أستاذة جامعية تنهار أمام طلابها في محاضرة عبر «زوم» وتتوفى بعد ساعات

بوينس آيرس (صدى):
شهدت الأرجنتين واقعة مؤسفة لرحيل أستاذة جامعية بعد ساعات من تعرضها لنوبة تعب أمام أعين طلابها أثناء محاضرة لها عبر تطبيق زوم".

وتبلغ الاستاذة 46 عامًا وكانت تدرس العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة أرجنتينية بالعاصمة بوينس آيرس.

وأصيبت بمشاكل في الجهاز التنفسي، خلال المحاضرة وهو الأمر الذي بدا واضحا عليها ولاحظه طلابها حيث كانت تلهث وتلتقط أنفاسها بصعوبة، لدرجة أن طلابها طلبوا منها عنوانها حتى يتمكنوا من إرسال سيارة إسعاف لها.

وفي أواخر أغسطس الماضي، ذكرت باولا على حسابها في "تويتر" أنها "ربما تعاني من أعراض مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا، مشيرة إلى أن زوجها الذي يعمل طبيبا في أحد المستشفيات "منهك أيضا".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويش تعاونوا عليه ............؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه هذي شكاوى كيديه العالم كله يعرف ان البناء والأعمار والهدم ما فيه على الصامت

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