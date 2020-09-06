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قوات التحالف تستهدف عناصر وعتاد لميليشيات الحوثي في الجوف ومأرب
منذ 28 دقيقة
1327
فهمي محمد (صدى):
استهدفت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، عناصر وعتاد لميليشيات الحوثي في الجوف ومأرب.
وأكد التحالف على أن ميليشيات الحوثي تضلل عناصرها بالحديث عن تحقيق انتصارات، وفقًا لقناة العربية.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويش تعاونوا عليه ............؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه هذي شكاوى كيديه العالم كله يعرف ان البناء والأعمار والهدم ما فيه على الصامت
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