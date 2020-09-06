5 قواعد جديدة للدوري الإسباني لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا

وكالات (صدى):
على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، وضعت رابطة الدوري الإسباني، عددًا من القواعد الجديدة التي ستطبق خلال الموسم الجديد 2020/2021.
وأكدت الرابطة أن القواعد الجديدة، تهدف إلى تقديم ضمانات باستمرار المسابقات المحلية حال انتشار الفيروس مرة أخرى.
وتضمنت القواعد الجديدة الآتي: وضع القواعد لتحديد الملاعب البديلة لكل فريق في الحالات التي لا يمكن فيها لعب المباريات في الملاعب الخاصة بهم، وتم تعديل قواعد الحد الأدنى للاعبين المصرح لهم من الفريق الأول والفريق ككل لتتمكن من لعب المباريات.
كما شملت تحديد معايير تأجيل المباريات ونتائج المنافسة في حالة عدم إمكانية لعبها، والاتفاق على نظام مختلف من بلاي أوف حال تعذر إقامته بنظام الجولتين من مباراتي ذهاب وعودة، وكذلك تحديد إمكانية استبدال أعضاء الجهاز الفني وتقصير أوقات وصول الفرق السابقة إلى الملاعب.
يشار إلى أنه وسيتم التصديق على القواعد الجديدة في اجتماع بين مسؤولي الاتحاد الإسباني لكرة القدم وبعض مندوبي رابطة الدوري الإسباني، غدًا الإثنين.