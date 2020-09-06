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العبدالعالي: الأصل في التعافي من فيروس "كورونا" زوال الأعراض تماما (فيديو)

Time منذ 6 دقائق
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العبدالعالي: الأصل في التعافي من فيروس "كورونا" زوال الأعراض تماما (فيديو)

الرياض (صدى):
قال المتحدث بإسم وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، بأن الأصل من التعافي من فيروس كورونا، هو زوال الاعراض جميعها وعودته إلى حالته السابقة، وكان ذلك ردا على استفسار حول استمرار معاناة المتعافي بكورونا من نقص الأوكسجين.

وجدد العبدالعالي التأكيد على كافة المصابين، بالإلتزام بالعزل المنزلي واستخدام تطبيق "تطمن" ، حتى يتم التعافي تماما وذلك بانتهاء مدة الإصابة ومدتها 10 أيام و3 أيام متتالية، بدون أعراض.

وتابع المتحدث بإسم وزارة الصحة بأن على المخالطين للمصابين بأن يلتزموا بكامل فترة الحجر المنزلي 14 يوم الحجر ، وعلى من كان مخالط مباشر لأحد المصابين يلتزم بالفترة كاملة وفي حالة عمل المسحة قبل الـ14 يوم وجاءت بالسلبية، أيضا يلتزم بفترة الحجر 14 يوم دون نقصان.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
تجنن على ساكنها أفضل الصلاة والسلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
تجنن على ساكنها أفضل الصلاة والسلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا حبيبي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا حبيبي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يازين المنظر

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