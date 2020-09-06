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«‏متحدث التجارة»: رصدنا تلاعب بالأسعار والمواصفات لأجهزة الكمبيوتر

Time منذ 40 دقيقة
Views 1488
«‏متحدث التجارة»: رصدنا تلاعب بالأسعار والمواصفات لأجهزة الكمبيوتر

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، اليوم الأحد، عن رصد تلاعب بالأسعار والمواصفات لأجهزة الكمبيوتر ، وتم إغلاق المحال فوراً.

‏وأوضح متحدث وزارة التجارة، أن الفرق الرقابية باشرت بلاغات الغش التجاري في أسواق الحاسب الآلي فورا، فضلًا عن ضبط مخالفات في الأسعار والمواصفات والمقاييس بأسواق الحاسب الآلي، فيما التشهير بالمخالفين يتم بعد إصدار العقوبة وحكم قضائي قطعي الثبوت.

وأشار متحدث التجارة، إلى أنه بإمكان المستهلك رفع الشكاوى عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الاتصال على 1900 لتدوين الملاحظة.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
تجنن على ساكنها أفضل الصلاة والسلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
تجنن على ساكنها أفضل الصلاة والسلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا حبيبي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا حبيبي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يازين المنظر

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