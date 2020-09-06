الأعداد السابقة للصحيفة

وزراء العمل لمجموعة العشرين يناقشون مستوى الحماية الاجتماعية وتحسين سوق العمل

Time منذ 22 دقيقة
Views 1275
وزراء العمل لمجموعة العشرين يناقشون مستوى الحماية الاجتماعية وتحسين سوق العمل

الرياض (صدى):
يعقد وزراء التوظيف والعمل لدول مجموعة العشرين اجتماعاً افتراضيًا , الخميس القادم, لمناقشة تحسين سياسات العمل الحالية وأنظمة الحماية الاجتماعية لمواجهة تحديات المستقبل، كما سيتناولون تمكين الشباب والنساء، كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الرئاسة لخلق مستقبل أفضل للجميع.

وسيجتمع الوزراء للبناء على الالتزامات في القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين في مارس واجتماع وزراء التوظيف والعمل في أبريل، حيث التزم الأعضاء بمناقشة تأثير جائحة كورونا المستجد ورصد انتعاش أسواق العمل التي بإمكانها ضمان تقدم جميع العمال ودعمهم بشكل كاف في عودتهم إلى العمل.

وبعد الاجتماع، سيعقد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي، مؤتمرا افتراضيا لتسليط الضوء على مخرجات الاجتماع، إذ سيتم استقبال أسئلة الصحفيين والإعلاميين من الإعلام المحلي والدولي عبر الرابط التالي: هنا

وللمزيد من المعلومات حول مجموعة العشرين وجدول أعمال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: هنا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
تجنن على ساكنها أفضل الصلاة والسلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
تجنن على ساكنها أفضل الصلاة والسلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا حبيبي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا حبيبي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يازين المنظر

أخر الأخبار

العبدالعالي: الأصل في التعافي من فيروس "كورونا" زوال الأعراض تماما (فيديو)
العبدالعالي: الأصل في التعافي من فيروس "كورونا" زوال الأعراض تماما (فيديو)
Time منذ 5 دقائق Views 1160
موقف غريب لرجل عند باب غرفته
موقف غريب لرجل عند باب غرفته
Time منذ 6 دقائق Views 161
ليت ارتاح مكانه
ليت ارتاح مكانه
Time منذ 7 دقائق Views 127
بالصور.. مشاهد رومانسية تجمع بين ليلى إسكندر وزوجها بعد تصالحهما
بالصور.. مشاهد رومانسية تجمع بين ليلى إسكندر وزوجها بعد تصالحهما
Time منذ 11 دقيقة Views 1148
لاعب النصر يقترب من الفيصلي
لاعب النصر يقترب من الفيصلي
Time منذ 17 دقيقة Views 1472
أحد شوارع جدة عام 1363 هـ
أحد شوارع جدة عام 1363 هـ
Time منذ 19 دقيقة Views 266
وزراء العمل لمجموعة العشرين يناقشون مستوى الحماية الاجتماعية وتحسين سوق العمل
وزراء العمل لمجموعة العشرين يناقشون مستوى الحماية الاجتماعية وتحسين سوق العمل
Time منذ 22 دقيقة Views 1275
عبدالعزيز بغلف: مارتينز ينضم لنادي النصر رسميا
عبدالعزيز بغلف: مارتينز ينضم لنادي النصر رسميا
Time منذ 27 دقيقة Views 1610
المطيري: عدد المستفيدين من البرامج الافتراضية 3.5 ملايين شخص
المطيري: عدد المستفيدين من البرامج الافتراضية 3.5 ملايين شخص
Time منذ 32 دقيقة Views 1316
«‏متحدث التجارة»: رصدنا تلاعب بالأسعار والمواصفات لأجهزة الكمبيوتر
«‏متحدث التجارة»: رصدنا تلاعب بالأسعار والمواصفات لأجهزة الكمبيوتر
Time منذ 40 دقيقة Views 1479