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إصابة فتاة بالرياض بلدغة عقرب بعد وصول طرد اشترته من أمريكا

Time منذ ساعة
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إصابة فتاة بالرياض بلدغة عقرب بعد وصول طرد اشترته من أمريكا

الرياض (صدى):
في حادثة غريبة ، أصيبت فتاة بالرياض بلدغة عقرب في الرقبة والكتف بعد وصول طرد به حاسوب اشترته إلكترونياً من الولايات المتحدة .

وكشف الكاتب الصحفي محمد الأحيدب تفاصيل الواقعة ، مؤكداً أن الفتاة كانت نائمة في حجرتها واستيقظت على ألم حاد في الرقبة والكتف واكتشفت أن عقرب أصفر صغير لدغها .

وأشار أن حالة الفتاة الآن مستقرة ، وأنه يجب توخي الحذر من الطرود وتركها في الشمس لمدة ساعة على الأقل إلا إذا كان بها مواد غذائية لأن بها فتحات قد تسمح بدخول الحشرات الخطرة أو الثعابين أثناء عمليات الشحن .

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
تجنن على ساكنها أفضل الصلاة والسلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
تجنن على ساكنها أفضل الصلاة والسلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا حبيبي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا حبيبي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يازين المنظر

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