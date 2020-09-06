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الاتحاد الأفريقي يعلق على ضياع كأس الأمم من مصر

Time منذ 38 دقيقة
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الاتحاد الأفريقي يعلق على ضياع كأس الأمم من مصر

نواف السالم (صدى):
أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأحد، بيانًا على ضياع كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٠ من اتحاد الكرة المصري.

وأوضح الاتحاد الأفريقي: "‏تلقى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم التقارير الصادمة حول فقدان الكؤوس الخاصة بكأس الأمم الأفريقية من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم. أبوابنا مفتوحة لدعم اتحاد الكرة المصري لتعويض هذه التذكارات التي لا تقدر بثمن".

وكان قد فوجئ الاتحاد المصري بعدم وجود عدد من الكئوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير، ويجرى حاليًا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكئوس القديمة، وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام ٢٠١٣ لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
راح في خبر كاان مشغل بوكلين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
ولا تفكر روج بنو قرنبع وخرقة الضراطي وميداليات أبو كمخه حقت الفالح للرياضة..! ولا تشاور وصدقني حتنبسط وانت قاعد زي الكوشة مثل البقية الباقية ( وليد عبدالله وطقتة أكل ومرعى وقلة صنعه..!) رقص وفله وسنابات وكلم فتاح الي ضحك عليهم بعقد 20 مليون وسيارة وفلة.. وفي الأخير كم مبارة ونهاية الموسم القادم أذكركم إعارة,,.! ذكي عبدالفتاح لعبها صح وضحك عليهم
ابوبدر
مع اني اشك. بكرا يقولون النظام هو اللي يعتمد الدرجات بس يالله نمشي ونشوف اخرتها.
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..

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