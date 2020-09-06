الاتحاد الأفريقي يعلق على ضياع كأس الأمم من مصر

نواف السالم (صدى):
أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأحد، بيانًا على ضياع كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٠ من اتحاد الكرة المصري.
وأوضح الاتحاد الأفريقي: "تلقى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم التقارير الصادمة حول فقدان الكؤوس الخاصة بكأس الأمم الأفريقية من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم. أبوابنا مفتوحة لدعم اتحاد الكرة المصري لتعويض هذه التذكارات التي لا تقدر بثمن".
وكان قد فوجئ الاتحاد المصري بعدم وجود عدد من الكئوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير، ويجرى حاليًا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكئوس القديمة، وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام ٢٠١٣ لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس.