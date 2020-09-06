الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
صورتين لجامعة الملك سعود بالرياض الفرق بينهما حوالي 33 عام
منذ 29 دقيقة
597
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
ولا تفكر روج بنو قرنبع وخرقة الضراطي وميداليات أبو كمخه حقت الفالح للرياضة..! ولا تشاور وصدقني حتنبسط وانت قاعد زي الكوشة مثل البقية الباقية ( وليد عبدالله وطقتة أكل ومرعى وقلة صنعه..!) رقص وفله وسنابات وكلم فتاح الي ضحك عليهم بعقد 20 مليون وسيارة وفلة.. وفي الأخير كم مبارة ونهاية الموسم القادم أذكركم إعارة,,.! ذكي عبدالفتاح لعبها صح وضحك عليهم
ابوبدر
مع اني اشك. بكرا يقولون النظام هو اللي يعتمد الدرجات بس يالله نمشي ونشوف اخرتها.
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
عمرها 31 سنة، وفارق السن بينهم 6 سنوات..! وليست قضية.؟! فالحب لا يعرف من الأكبر ومن الأصغر وهذي حياتهم وهم أحرار والله يوفقهم واتركو الناس في حالهم وراقب وأهتم بنفسك وأهل بيتك.
أخر الأخبار
الحليب بالعسل صباحًا يقوي العظام ويعالج السعال
منذ 10 دقائق
999
خنازير برية وغربان تتدخل في معركة نشبت بين كوبرا ونمس
منذ 11 دقيقة
183
شاف الموت قدامه
منذ 13 دقيقة
168
غرامة 2000 ريال عند النزول أو الركوب أثناء سير المركبات
منذ 14 دقيقة
1060
عودة التكهنات حول مصير ميسي مع برشلونة
منذ 19 دقيقة
1036
صورتين لجامعة الملك سعود بالرياض الفرق بينهما حوالي 33 عام
منذ 29 دقيقة
597
خطة شيطانية لفتاة وعشيقها للتخلص من زوجها
منذ 32 دقيقة
465
الاتحاد الأفريقي يعلق على ضياع كأس الأمم من مصر
منذ 37 دقيقة
1493
"صندوق الاستثمارات العامة" يطرح وظائف شاغرة بالرياض
منذ 42 دقيقة
1542
«النمر» يكشف أسباب برودة الأطراف
منذ 49 دقيقة
1345