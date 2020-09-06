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صورتين لجامعة الملك سعود بالرياض الفرق بينهما حوالي 33 عام

Time منذ 29 دقيقة
Views 597
صورتين لجامعة الملك سعود بالرياض الفرق بينهما حوالي 33 عام
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
ولا تفكر روج بنو قرنبع وخرقة الضراطي وميداليات أبو كمخه حقت الفالح للرياضة..! ولا تشاور وصدقني حتنبسط وانت قاعد زي الكوشة مثل البقية الباقية ( وليد عبدالله وطقتة أكل ومرعى وقلة صنعه..!) رقص وفله وسنابات وكلم فتاح الي ضحك عليهم بعقد 20 مليون وسيارة وفلة.. وفي الأخير كم مبارة ونهاية الموسم القادم أذكركم إعارة,,.! ذكي عبدالفتاح لعبها صح وضحك عليهم
ابوبدر
مع اني اشك. بكرا يقولون النظام هو اللي يعتمد الدرجات بس يالله نمشي ونشوف اخرتها.
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
عمرها 31 سنة، وفارق السن بينهم 6 سنوات..! وليست قضية.؟! فالحب لا يعرف من الأكبر ومن الأصغر وهذي حياتهم وهم أحرار والله يوفقهم واتركو الناس في حالهم وراقب وأهتم بنفسك وأهل بيتك.

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