الأعداد السابقة للصحيفة

"توكلنا" يتخطى حاجز 7 ملايين مستخدم وإضافة 3 خصائص مميزة في التحديث الجديد

Time منذ ساعة
Views 1543
"توكلنا" يتخطى حاجز 7 ملايين مستخدم وإضافة 3 خصائص مميزة في التحديث الجديد

الرياض (صدى):
تخطى عدد المستخدمين لتطبيق "توكلنا" حاجز 7 ملايين مستخدم في رقم قياسي تم تحقيقه في فترة وجيزة منذ إطلاق التطبيق قبل 4 أشهر.

وتزامنا مع وصول عدد مستخدمي "توكلنا" إلى هذا الرقم الذي يعكس ثقة المستخدمين بخدماته، أضاف التطبيق 3 خصائص جديدة تهدف إلى دعم الجهود الحكومية الرامية للحد من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، للإسهام في العودة الآمنة للحياة الطبيعية.

وتتمثل الخدمات الجديدة في (خدمة الوضع الحذر، وخاصية إدارة التجمعات الآمنة، ورعاية التابعين) وهذه الأخيرة تُمكن الأبوين من متابعة أبنائهم ممن هم دون 15 عامًا، والاطمئنان عليهم في المواقع التي يقصدونها.

وعزز التطبيق حضوره بين المستخدمين غير الناطقين بالعربية، من خلال خمس لغات جديدة إضافة إلى اللغتين العربية والإنجليزية وهي (الهندية، والفلبينية، والأوردو، والبنغالية، والإندونيسية).

ومع عودة الحياة إلى طبيعتها، واستشعار الجميع أهمية تحميل تطبيق "توكلنا" تأتي خدمة "الوضع الحذر" الجديدة لتمكن المستخدم من معرفة الحالة الصحية للموجودين في الأماكن المزدحمة، وذلك عند تفعيلها باستخدام تقنية البلوتوث، التي بدورها ستقوم بتنبيهه إذا كان هناك شخص مصاب بفيروس كورونا أو مخالط قريب منه، مع ضمان الخصوصية للمصاب والمخالط.

ولكي تكون المناسبات الشخصية والاجتماعات الرسمية والفعاليات أكثر سلامة وأمانًا، تُمكن خاصية إدارة التجمعات المستخدمين من تحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة لتجمعاتهم سواءً كانت (شخصية، أو حكومية، أو تجارية) من خلال إصدار التصريح والحصول على كود "QR" ليتمكن الزائرون من مسحه عند دخولهم المناسبة، ومن خلال ذلك سيضمن منشئ التصريح، سلامة الزائرين الصحية.

ولأن الأطفال ليسوا في مأمن من الإصابة بالفيروس، تأتي خدمة "رعاية التابعين" لتزيل عائق الخوف لدى أولياء الأمور من ترك أبنائهم يذهبون بدونهم، حيث تمكن هذه الخدمة أولياء الأمور من متابعة أطفالهم دون 15 عاما، وذلك من خلال إرسال طلب رعاية إلى حساب التابع في التطبيق، وبعد الموافقة يستطيع الولي استعراض موقع ومعلومات وحركة التابع.

وتسعى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" من خلال تطبيق "توكلنا" إلى توفير حل تقني حكومي دائم موثوق المصدر، يتميز بأعلى درجات الخصوصية والسرية وأمان المعلومات والبيانات، وذلك تلبية لاستشعار الجميع، (منشآت حكومية وخاصة وأفراد) لأهمية وجود مثل هذا الحل التقني.

وحثت "سدايا" عموم المواطنين والمقيمين على تحميل تطبيقي "توكلنا" و"تباعد" من خلال متاجر AppGallery Google Play و App Store لما لهما من فوائد في إيجاد بيئات صحية ذكية داخل مقار الأعمال ومناطق التجمعات العامة والتجارية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
ولا تفكر روج بنو قرنبع وخرقة الضراطي وميداليات أبو كمخه حقت الفالح للرياضة..! ولا تشاور وصدقني حتنبسط وانت قاعد زي الكوشة مثل البقية الباقية ( وليد عبدالله وطقتة أكل ومرعى وقلة صنعه..!) رقص وفله وسنابات وكلم فتاح الي ضحك عليهم بعقد 20 مليون وسيارة وفلة.. وفي الأخير كم مبارة ونهاية الموسم القادم أذكركم إعارة,,.! ذكي عبدالفتاح لعبها صح وضحك عليهم
ابوبدر
مع اني اشك. بكرا يقولون النظام هو اللي يعتمد الدرجات بس يالله نمشي ونشوف اخرتها.
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
عمرها 31 سنة، وفارق السن بينهم 6 سنوات..! وليست قضية.؟! فالحب لا يعرف من الأكبر ومن الأصغر وهذي حياتهم وهم أحرار والله يوفقهم واتركو الناس في حالهم وراقب وأهتم بنفسك وأهل بيتك.

أخر الأخبار

خنازير برية وغربان تتدخل في معركة نشبت بين كوبرا ونمس
خنازير برية وغربان تتدخل في معركة نشبت بين كوبرا ونمس
Time منذ 11 دقيقة Views 181
شاف الموت قدامه
شاف الموت قدامه
Time منذ 12 دقيقة Views 168
غرامة 2000 ريال عند النزول أو الركوب أثناء سير المركبات
غرامة 2000 ريال عند النزول أو الركوب أثناء سير المركبات
Time منذ 14 دقيقة Views 1050
عودة التكهنات حول مصير ميسي مع برشلونة
عودة التكهنات حول مصير ميسي مع برشلونة
Time منذ 19 دقيقة Views 1031
صورتين لجامعة الملك سعود بالرياض الفرق بينهما حوالي 33 عام
صورتين لجامعة الملك سعود بالرياض الفرق بينهما حوالي 33 عام
Time منذ 29 دقيقة Views 594
خطة شيطانية لفتاة وعشيقها للتخلص من زوجها
خطة شيطانية لفتاة وعشيقها للتخلص من زوجها
Time منذ 32 دقيقة Views 465
الاتحاد الأفريقي يعلق على ضياع كأس الأمم من مصر
الاتحاد الأفريقي يعلق على ضياع كأس الأمم من مصر
Time منذ 37 دقيقة Views 1493
"صندوق الاستثمارات العامة" يطرح وظائف شاغرة بالرياض
"صندوق الاستثمارات العامة" يطرح وظائف شاغرة بالرياض
Time منذ 42 دقيقة Views 1536
«النمر»‏ يكشف أسباب برودة الأطراف
«النمر»‏ يكشف أسباب برودة الأطراف
Time منذ 49 دقيقة Views 1345
«الجدعاني» يغادر إلى قطر مع الهلال الخميس المقبل
«الجدعاني» يغادر إلى قطر مع الهلال الخميس المقبل
Time منذ 57 دقيقة Views 2062