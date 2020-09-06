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"العمل عن بعد" يطرح 30 وظيفة للجنسين

Time منذ ساعة
Views 1717
"العمل عن بعد" يطرح 30 وظيفة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
طرح برنامج العمل عن بعد 30 وظيفة شاغرة للجنسين للعمل عن بعد، وتنوعت الوظائف ما بين "مندوب مبيعات، وكاتب إدخال بيانات، وكاتب شؤون موظفين، ومسؤول تحصيل ديون، مندوب مبيعات، مسؤول إداراة حسابات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، منسق إداري، مساعد موارد بشرية، مندوب تسويق، كاتب تكاليف، اختصاصي تسويق،..... وعدد آخر من الوظائف المختلفة"

وللتجسل زيارة بوابة العمل عن بحث وعمل حساب بالضغط على أيقونة التسجيل "من ثم الباحث عن عمل" وإنشاء حساب إلكتروني، في البوابة وتحميل السيرة الذاتية وعند الإنتهاء سيظهر ملفك التعريفي والتقديم للوظائف المتاحة.

ولمزيد من التفاصيل إضغط الرابط التالي: هنا

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
ولا تفكر روج بنو قرنبع وخرقة الضراطي وميداليات أبو كمخه حقت الفالح للرياضة..! ولا تشاور وصدقني حتنبسط وانت قاعد زي الكوشة مثل البقية الباقية ( وليد عبدالله وطقتة أكل ومرعى وقلة صنعه..!) رقص وفله وسنابات وكلم فتاح الي ضحك عليهم بعقد 20 مليون وسيارة وفلة.. وفي الأخير كم مبارة ونهاية الموسم القادم أذكركم إعارة,,.! ذكي عبدالفتاح لعبها صح وضحك عليهم
ابوبدر
مع اني اشك. بكرا يقولون النظام هو اللي يعتمد الدرجات بس يالله نمشي ونشوف اخرتها.
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
عمرها 31 سنة، وفارق السن بينهم 6 سنوات..! وليست قضية.؟! فالحب لا يعرف من الأكبر ومن الأصغر وهذي حياتهم وهم أحرار والله يوفقهم واتركو الناس في حالهم وراقب وأهتم بنفسك وأهل بيتك.

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