"العمل عن بعد" يطرح 30 وظيفة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
طرح برنامج العمل عن بعد 30 وظيفة شاغرة للجنسين للعمل عن بعد، وتنوعت الوظائف ما بين "مندوب مبيعات، وكاتب إدخال بيانات، وكاتب شؤون موظفين، ومسؤول تحصيل ديون، مندوب مبيعات، مسؤول إداراة حسابات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، منسق إداري، مساعد موارد بشرية، مندوب تسويق، كاتب تكاليف، اختصاصي تسويق،..... وعدد آخر من الوظائف المختلفة"
وللتجسل زيارة بوابة العمل عن بحث وعمل حساب بالضغط على أيقونة التسجيل "من ثم الباحث عن عمل" وإنشاء حساب إلكتروني، في البوابة وتحميل السيرة الذاتية وعند الإنتهاء سيظهر ملفك التعريفي والتقديم للوظائف المتاحة.
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