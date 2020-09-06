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بالفيديو.. آلية دخول المعلمين لمايكروسوفت تيمز

Time منذ ساعة
Views 1656
بالفيديو.. آلية دخول المعلمين لمايكروسوفت تيمز

الرياض (صدى):
كشفت وزارة التعليم عبر مقطع فيديو توضيحي، عن الأدوات التي أقرتها الوزارة للمعلمين والمعلمات للمساعدة في نظام التعليم الإلكتروني.

ووفرت الوزارة مجموعة من الأدوات المساعدة للتعليم الإلكتروني ، والأدوات الرسمية التي أقرتها وهي تطبيق ميكروسوفت تيمز وهو احد البرامج المخصصة لإدارة التعليم الإلكتروني والحصول عليه من خلال متصفح جوجل.

وأشارت إلى أن بعد الدخول الى البرنامج عن طريق جوجل يتم إدخال المستخدم وكلمة المرور وهي المستخدمة في منصة مدرستي، ومن ثم يتم تحويله ببعض الخطوات إلى اللغة العربية ومن خلال الصفحة يستطيع المعلم أو المعلمة استعراض جميع الفصول المسندة لديه.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
تجنن على ساكنها أفضل الصلاة والسلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
تجنن على ساكنها أفضل الصلاة والسلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا حبيبي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يا حبيبي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يازين المنظر

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