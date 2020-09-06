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لجنة مكونة من عدة جهات مختلفة تبحث مهنة التمريض خلال الـ 10 سنوات القادمة

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لجنة مكونة من عدة جهات مختلفة تبحث مهنة التمريض خلال الـ 10 سنوات القادمة

الرياض (صدى):
كشفت مصادر بأن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قرر تشكيل لجنة لبحث برنامج "ولي العهد للتمريض" بهدف معرفة الإحتياج المتوقع للقوى العاملة في المجال خلال الـ10 سنوات القادمة، وتتكون اللجنة من عدة جهات وزارات وجامعات وجهات أهلية.

وقالت المصادر، بأن اللجنة ستقوم بدراسة التكاليف المطلوبة، وخطة التغطية المستقبلية وفق مخرجات الجامعات والكليات الحكومية والأهلية، فيما حدد القرار معام اللجنة في بحث الإحتياج المتوقع للقوى العاملة والصحية وخفض معدل الاستعانة بالقوى العاملة الأجنبية في المجال ذاته بحسب أخبار 24.

وتابعت المصادر بأن القرر معايير الابتعاث الداخلي في تخصص التمريض للجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية وفق الاحتياج، مع مراعاة متطلبات المناطق لهذا التخصص في القطاعين العام والخاص، فيما أعطى اللجنة حق الإستعانة بما تراه مناسبا لإنجاز أعمالها على أن تنهي هذة الاعمال خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ القرار.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
ولا تفكر روج بنو قرنبع وخرقة الضراطي وميداليات أبو كمخه حقت الفالح للرياضة..! ولا تشاور وصدقني حتنبسط وانت قاعد زي الكوشة مثل البقية الباقية ( وليد عبدالله وطقتة أكل ومرعى وقلة صنعه..!) رقص وفله وسنابات وكلم فتاح الي ضحك عليهم بعقد 20 مليون وسيارة وفلة.. وفي الأخير كم مبارة ونهاية الموسم القادم أذكركم إعارة,,.! ذكي عبدالفتاح لعبها صح وضحك عليهم
ابوبدر
مع اني اشك. بكرا يقولون النظام هو اللي يعتمد الدرجات بس يالله نمشي ونشوف اخرتها.
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
عمرها 31 سنة، وفارق السن بينهم 6 سنوات..! وليست قضية.؟! فالحب لا يعرف من الأكبر ومن الأصغر وهذي حياتهم وهم أحرار والله يوفقهم واتركو الناس في حالهم وراقب وأهتم بنفسك وأهل بيتك.

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