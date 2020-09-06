الأعداد السابقة للصحيفة

مصر تعلق على فيديو الاعتداء بالكويت: «مجتزأ» ولا يشمل كافة التفاصيل

Time منذ 3 دقائق
Views 1109
مصر تعلق على فيديو الاعتداء بالكويت: «مجتزأ» ولا يشمل كافة التفاصيل

القاهرة (صدى):
أكدت وزارة الدولة  للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، أن الفيديو المتداول عن الاعتداء على شاب مصري بدولة الكويت في أحد المحال التجارية "مجتزئ " ولا يشمل كافة تفاصيل الحادث الذي وقع فيه اشتباك بين أطراف الواقعة عقب التعدي.

وأوضحت الوزارة المصرية، أن الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل لعب أطفال انتهت "بالاعتذار للمواطن المصري"، لافتة إلى أن الشابين، اللذين قاما بالاعتداء على الشاب المصري في مقر عمله على خلفية الشجار، هما قيد الاحتجاز والتحقيق بالمخفر.

وفي السياق نفسه، قال البيان الخاص بالوزارة، أنه احتراما لطلب المواطن المصري، فلن يتم الإعلان عن البيانات الخاصة به.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو..كويتيون يعتدون على مصري بالضرب ويوثقون الواقعة

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاه اله خير ..
ابو عمار
اوكي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
رووووووووووووووووووووووووعه
الراقي=-=
لاتغالطوا الحقائق لأن كأس آسيا الذي حققه الهلال نسخة٢٠١٩ والدوري ٢٠٢٠ فكيف أصبحت ثنائية؟

أخر الأخبار

مصر تعلق على فيديو الاعتداء بالكويت: «مجتزأ» ولا يشمل كافة التفاصيل
مصر تعلق على فيديو الاعتداء بالكويت: «مجتزأ» ولا يشمل كافة التفاصيل
Time منذ 3 دقائق Views 1109
شاهد.. الحملات الرقابية المشددة ترصد المخالفات بشكل يومي
شاهد.. الحملات الرقابية المشددة ترصد المخالفات بشكل يومي
Time منذ 10 دقائق Views 1255
مقرئ قرآن يقتل سائق بسبب صوت الأغاني
مقرئ قرآن يقتل سائق بسبب صوت الأغاني
Time منذ 16 دقيقة Views 524
العثور على طفلين من بائعي الزهور أسفل أنقاض انفجار مرفأ بيروت
العثور على طفلين من بائعي الزهور أسفل أنقاض انفجار مرفأ بيروت
Time منذ 22 دقيقة Views 1629
بالصور.. استمرار هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات عدة مناطق
بالصور.. استمرار هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات عدة مناطق
Time منذ 28 دقيقة Views 1393
بالصور.. إنفينيتي QX80 2021 تقتحم الأسواق بمواصفات مذهلة قريباً
بالصور.. إنفينيتي QX80 2021 تقتحم الأسواق بمواصفات مذهلة قريباً
Time منذ 35 دقيقة Views 1269
بالأسماء.. النيابة الكويتية تستدعي 8 مشاهير للتحقيق معهم في قضية غسيل الأموال
بالأسماء.. النيابة الكويتية تستدعي 8 مشاهير للتحقيق معهم في قضية غسيل الأموال
Time منذ 38 دقيقة Views 715
حقيقة رحيل غريزمان عن برشلونة
حقيقة رحيل غريزمان عن برشلونة
Time منذ ساعة Views 1471
«طيران الإمارات» تستأنف دفع الرواتب كاملةً
«طيران الإمارات» تستأنف دفع الرواتب كاملةً
Time منذ ساعة Views 1547
متابعون يتنمرون على عايض يوسف وزوجته بسبب فارق السن
متابعون يتنمرون على عايض يوسف وزوجته بسبب فارق السن
Time منذ ساعة Views 1951