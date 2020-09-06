مصر تعلق على فيديو الاعتداء بالكويت: «مجتزأ» ولا يشمل كافة التفاصيل

القاهرة (صدى):
أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، أن الفيديو المتداول عن الاعتداء على شاب مصري بدولة الكويت في أحد المحال التجارية "مجتزئ " ولا يشمل كافة تفاصيل الحادث الذي وقع فيه اشتباك بين أطراف الواقعة عقب التعدي.
وأوضحت الوزارة المصرية، أن الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل لعب أطفال انتهت "بالاعتذار للمواطن المصري"، لافتة إلى أن الشابين، اللذين قاما بالاعتداء على الشاب المصري في مقر عمله على خلفية الشجار، هما قيد الاحتجاز والتحقيق بالمخفر.
وفي السياق نفسه، قال البيان الخاص بالوزارة، أنه احتراما لطلب المواطن المصري، فلن يتم الإعلان عن البيانات الخاصة به.
اقرأ أيضًا: