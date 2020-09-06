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العثور على طفلين من بائعي الزهور أسفل أنقاض انفجار مرفأ بيروت

Time منذ 22 دقيقة
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العثور على طفلين من بائعي الزهور أسفل أنقاض انفجار مرفأ بيروت

بيروت (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن فريق البحث التشيلي قد وجد الآن نبضات قلب أخرى تحت الأنقاض؛ حيث تم إجراء اختبار وتأكيد وجود تنفس، وسيستمر الحفر في الأنقاض، وتدل المعلومات الأولية على أنهما قد يكونان طفلين من بائعي الزهور.

ورصدت أجهزة استشعار فريق الإنقاذ، دقات قلب أخرى تحت حطام الانفجار؛ ليتمكن الفريق التشيلي مرة أخرى من العثور على نبضات تحت الأنقاض، فيما العملية استغرقت 40 دقيقة وتم فحص نبضات القلب عدة مرات.

وذكرت عمليات البحث، الخميس الماضي، إن كلبًا بوليسيًا تابع لفريق البحث والإنقاذ التشيلي اكتشف شيئًا ما واندفع نحو الأنقاض، واستخدم الفريق معدات الكشف الصوتي للإشارات أو ضربات القلب، ليجد بالفعل أن هناك ما يمكن أن يكون نبضات تعادل 18 دقة في الدقيقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاه اله خير ..
ابو عمار
اوكي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
رووووووووووووووووووووووووعه
الراقي=-=
لاتغالطوا الحقائق لأن كأس آسيا الذي حققه الهلال نسخة٢٠١٩ والدوري ٢٠٢٠ فكيف أصبحت ثنائية؟

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