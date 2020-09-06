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حقيقة رحيل غريزمان عن برشلونة

Time منذ 59 دقيقة
Views 1471
حقيقة رحيل غريزمان عن برشلونة

وكالات (صدى):
أوضحت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، حقيقة قرب رحيل الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، عن نادي برشلونة، في ظل اهتمام ليفربول وآرسنال ومانشستر يونايتد، في ضمه.

ووعد رونالد كومان، مدرب برشلونة الجديد، غريزمان بدور قيادي، بعدما قرر ليونيل ميسي الرحيل عن الفريق، ولكن بعد تراجع النجم الأرجنتيني عن موقفه، وفي ظل وجود فيليب كوتينيو، لا يضمن غريزمان أن يكون أحد العناصر الأساسية في رؤية كومان للفريق.

وفي السياق نفسه، أكدت التقارير، على بقاء غريزمان في صفوف البارسا الموسم المقبل، نافية في الوقت نفسه، المعلومات التي وضعت اسمه في البريميرليغ.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاه اله خير ..
ابو عمار
اوكي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
رووووووووووووووووووووووووعه
الراقي=-=
لاتغالطوا الحقائق لأن كأس آسيا الذي حققه الهلال نسخة٢٠١٩ والدوري ٢٠٢٠ فكيف أصبحت ثنائية؟

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