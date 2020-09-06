حقيقة رحيل غريزمان عن برشلونة

وكالات (صدى):
أوضحت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، حقيقة قرب رحيل الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، عن نادي برشلونة، في ظل اهتمام ليفربول وآرسنال ومانشستر يونايتد، في ضمه.
ووعد رونالد كومان، مدرب برشلونة الجديد، غريزمان بدور قيادي، بعدما قرر ليونيل ميسي الرحيل عن الفريق، ولكن بعد تراجع النجم الأرجنتيني عن موقفه، وفي ظل وجود فيليب كوتينيو، لا يضمن غريزمان أن يكون أحد العناصر الأساسية في رؤية كومان للفريق.
وفي السياق نفسه، أكدت التقارير، على بقاء غريزمان في صفوف البارسا الموسم المقبل، نافية في الوقت نفسه، المعلومات التي وضعت اسمه في البريميرليغ.