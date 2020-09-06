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وظائف إدارية شاغرة في بنك أبوظبي الأول

Time منذ ساعة
Views 1494
وظائف إدارية شاغرة في بنك أبوظبي الأول

فاطمة المالكي (صدى):
كشف بنك أبوظبي الأول عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة بالرياض وجدة والخبر، للعمل بالمسميات التالية (أخصائي إدارة الائتمان، ومسؤول أول شيكات المقاصة).

وأوضح البنك أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي إدارة الائتمان (وحدة التوثيق) (الرياض): درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (المحاسبة، المصارف والأسواق المالية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة مصرفية لا تقل عن 5 سنوات في مجال الأفراد والخدمات المصرفية الخاصة، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

ويحتاج البنك إلى مسؤول أول شيكات المقاصة (الخبر، جدة): درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (المحاسبة، المصارف والأسواق المالية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، وخبرة ذات صلة لا تقل عن 5 سنوات في القطاع المصرفي مع 3 سنوات على الأقل في منصب مُماثل من المسؤوليات الإدارية، وإجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)، وإجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

وأشار إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1442/01/18هـ الموافق 2020/09/06م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب؛ فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- أخصائي إدارة الائتمان (وحدة التوثيق) (الرياض) من هنــــــــــــا .

2- مسؤول أول شيكات المقاصة (الخبر) من هنـــــــــــا .

3- مسؤول أول شيكات المقاصة (جدة) من هنــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاه اله خير ..
ابو عمار
اوكي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
رووووووووووووووووووووووووعه
الراقي=-=
لاتغالطوا الحقائق لأن كأس آسيا الذي حققه الهلال نسخة٢٠١٩ والدوري ٢٠٢٠ فكيف أصبحت ثنائية؟

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