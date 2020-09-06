عرض جديد من النصر للفوز بخدمات أليخاندرو غوميز

نواف السالم (صدى):
ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي النصر رفع عرضه لكسب خدمات الأرجنتيني أليخاندرو غوميز، صانع ألعاب فريق أتالانتا الإيطالي، وذلك بعدما رفض العرض الأول استعدادا للمشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا.
وأوضحت التقارير، أن النصر رفع عرضه للتعاقد مع بابو غوميز، حيث تم تقديم راتب سنوي له يبلغ 6 ملايين يورو بالإضافة إلى منزل وسيارة خاصة ومكآفات أخرى.
ومن الجدير بالذكر، أن عقد غوميز ينتهي مع أتالانتا في يونيو 2022، حيث يستطيع اللعب في أكثر من مركز هجومي، مثل المهاجم الثاني والجناح الأيسر، كما يلعب أيضا في مركز خط الوسط.