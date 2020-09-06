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عرض جديد من النصر للفوز بخدمات أليخاندرو غوميز

Time منذ 21 دقيقة
Views 1208
عرض جديد من النصر للفوز بخدمات أليخاندرو غوميز

نواف السالم (صدى):
ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي النصر رفع عرضه لكسب خدمات الأرجنتيني أليخاندرو غوميز، صانع ألعاب فريق أتالانتا الإيطالي، وذلك بعدما رفض العرض الأول استعدادا للمشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت التقارير، أن النصر رفع عرضه للتعاقد مع بابو غوميز، حيث تم تقديم راتب سنوي له يبلغ 6 ملايين يورو بالإضافة إلى منزل وسيارة خاصة ومكآفات أخرى.

ومن الجدير بالذكر، أن عقد غوميز ينتهي مع أتالانتا في يونيو 2022، حيث يستطيع اللعب في أكثر من مركز هجومي، مثل المهاجم الثاني والجناح الأيسر، كما يلعب أيضا في مركز خط الوسط.

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أحدث التعليقات

اللهم إرحم ابومتعب وجعله في الفردوس الأعلى
كان علمتونا من صبح الله وحنا نحوس وندوس نحسب البلا من شبكتنا
7up
ألشها لش
صالح
نحن في مجموعة هوتا تابعه ل صالح بن لادن وابنه محمد صالح بن لادن لنا سته اشهر بدون راتب وهي 2/4/5/6/7/8 ومكتب العمل لاحياة لمن تنادي رغم الشكوا ماحلو لنا شي
رحال
بن لادن كلب
احمد
هههه افلام اكشن والله ماردى من هالبريطاني الكذوب غير صحيفة صدى اللي تجيب اخبار خنفشاريه طفوليه

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