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تفاصيل جديدة حول معلم جازان الذي درب طلاب المناطق الجبلية على «مدرستي»

Time منذ 52 دقيقة
Views 1547
تفاصيل جديدة حول معلم جازان الذي درب طلاب المناطق الجبلية على «مدرستي»

جازان (صدى):
روى المُعلم صاحب مبادرة الذهاب للطلاب في منازلهم بالمناطق الجبلية في جازان لتدريبهم على منصة "مدرستي" تفاصيل مبادرته التي جاءت بعد رصد ملاحظة حول ضعف دخول الطلاب للمنصة في الأيام الأولى للدراسة.

وأوضح المعلم، أن بحث تلك الظاهرة ومناقشتها أظهر وقوف بعض الأسباب وراء هذا الأمر، لافتًا إلى أن المدرسة بادرت بشراء أجهزة للطلاب غير القادرين.

وأشار إلى أن المُعلمين المُشاركين في المبادرة يستخدمون سيارة دفع رباعي للوصول لمناطق جبلية تبعد عن المدرسة نحو 25 كيلومتراً؛ لتدريب الطلاب على الدخول للمنصة.

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أحدث التعليقات

اللهم إرحم ابومتعب وجعله في الفردوس الأعلى
كان علمتونا من صبح الله وحنا نحوس وندوس نحسب البلا من شبكتنا
7up
ألشها لش
صالح
نحن في مجموعة هوتا تابعه ل صالح بن لادن وابنه محمد صالح بن لادن لنا سته اشهر بدون راتب وهي 2/4/5/6/7/8 ومكتب العمل لاحياة لمن تنادي رغم الشكوا ماحلو لنا شي
رحال
بن لادن كلب
احمد
هههه افلام اكشن والله ماردى من هالبريطاني الكذوب غير صحيفة صدى اللي تجيب اخبار خنفشاريه طفوليه

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