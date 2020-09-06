وظائف تقنية شاغرة في شركة العرض المتقن للخدمات التجارية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف تقنية شاغرة، للعمل بالشركة في الرياض.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس برمجيات أول: درجة البكالوريوس تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة؛ فضلًا عن أخصائي برنامج VMware: درجة البكالوريوس فما فوق تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.
وشددت على أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات بالتصميم تطبيق، وإعداد، وإدارة Vmware في بيئة كبيرة ومعقدة؛ فيما التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1442/01/18هـ الموافق 2020/09/06م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.
وأشارت إلى أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- مهندس برمجيات أول من هنــــــــــــا .
2- أخصائي برنامج VMware من هنــــــــــــــا .