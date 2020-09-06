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وظائف تقنية شاغرة في شركة العرض المتقن للخدمات التجارية

Time منذ ساعة
Views 1448
وظائف تقنية شاغرة في شركة العرض المتقن للخدمات التجارية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف تقنية شاغرة، للعمل بالشركة في الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس برمجيات أول: درجة البكالوريوس تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة؛ فضلًا عن أخصائي برنامج VMware: درجة البكالوريوس فما فوق تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.

وشددت على أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات بالتصميم تطبيق، وإعداد، وإدارة Vmware في بيئة كبيرة ومعقدة؛ فيما التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1442/01/18هـ الموافق 2020/09/06م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

وأشارت إلى أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- مهندس برمجيات أول من هنــــــــــــا .

2- أخصائي برنامج VMware من هنــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

اللهم إرحم ابومتعب وجعله في الفردوس الأعلى
كان علمتونا من صبح الله وحنا نحوس وندوس نحسب البلا من شبكتنا
7up
ألشها لش
صالح
نحن في مجموعة هوتا تابعه ل صالح بن لادن وابنه محمد صالح بن لادن لنا سته اشهر بدون راتب وهي 2/4/5/6/7/8 ومكتب العمل لاحياة لمن تنادي رغم الشكوا ماحلو لنا شي
رحال
بن لادن كلب
احمد
هههه افلام اكشن والله ماردى من هالبريطاني الكذوب غير صحيفة صدى اللي تجيب اخبار خنفشاريه طفوليه

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