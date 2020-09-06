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"الزكاة والدخل": 10 سبتمبر آخر يوم لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع

Time منذ ساعتين
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"الزكاة والدخل": 10 سبتمبر آخر يوم لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع

الرياض (صدى):
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَيْ مايو وأغسطس الماضيين، لعملاء الهيئة المستفيدين من مبادرة تأجيل مهلة تقديم الإقرارات والسداد لضريبة الاستقطاع، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر سبتمبر الجاري.

وحثّت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (هنا)، وذلك تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (هنا).

وتُعَد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقاً للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

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أحدث التعليقات

اللهم إرحم ابومتعب وجعله في الفردوس الأعلى
كان علمتونا من صبح الله وحنا نحوس وندوس نحسب البلا من شبكتنا
7up
ألشها لش
صالح
نحن في مجموعة هوتا تابعه ل صالح بن لادن وابنه محمد صالح بن لادن لنا سته اشهر بدون راتب وهي 2/4/5/6/7/8 ومكتب العمل لاحياة لمن تنادي رغم الشكوا ماحلو لنا شي
رحال
بن لادن كلب
احمد
هههه افلام اكشن والله ماردى من هالبريطاني الكذوب غير صحيفة صدى اللي تجيب اخبار خنفشاريه طفوليه

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