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آل الشيخ يعلن عن أغلى صفقة في التاريخ

Time منذ ساعة
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آل الشيخ يعلن عن أغلى صفقة في التاريخ

ماجد محمد (صدى):
كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا عن أغلى صفقة في تاريخ الدوري البرتغالي ودوري الدرجة الثانية في إسبانيا وذلك ببيع هدافه داروين نونيز بقيمة 24 مليون يورو.

وقال آل الشيخ عبر حسابه “تويتر”: “‏الحمد لله اليوم تمت أغلى صفقة في تاريخ الدوري البرتغالي والدوري الإسباني الدرجة الثانية”.

وأتم نادي ألميريا الاتفاق مع فريق بنفيكا لبيع هدافه، داروين نونيز، إلى النادي البرتغالي في صفقة قياسية، وتعد الأضخم في تاريخ الدوري البرتغالي، حيث بلغت تلك الصفقة 24 مليون يورو بالإضافة إلى 20% في حال قام بنفيكا ببيع اللاعب في السنوات المقبلة. وسجل داروين 16 هدفا في جميع المسابقات مع نادي ألميريا في الموسم الماضي.

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أحدث التعليقات

اللهم إرحم ابومتعب وجعله في الفردوس الأعلى
كان علمتونا من صبح الله وحنا نحوس وندوس نحسب البلا من شبكتنا
7up
ألشها لش
صالح
نحن في مجموعة هوتا تابعه ل صالح بن لادن وابنه محمد صالح بن لادن لنا سته اشهر بدون راتب وهي 2/4/5/6/7/8 ومكتب العمل لاحياة لمن تنادي رغم الشكوا ماحلو لنا شي
رحال
بن لادن كلب
احمد
هههه افلام اكشن والله ماردى من هالبريطاني الكذوب غير صحيفة صدى اللي تجيب اخبار خنفشاريه طفوليه

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