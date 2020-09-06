آل الشيخ يعلن عن أغلى صفقة في التاريخ

ماجد محمد (صدى):
كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا عن أغلى صفقة في تاريخ الدوري البرتغالي ودوري الدرجة الثانية في إسبانيا وذلك ببيع هدافه داروين نونيز بقيمة 24 مليون يورو.
وقال آل الشيخ عبر حسابه “تويتر”: “الحمد لله اليوم تمت أغلى صفقة في تاريخ الدوري البرتغالي والدوري الإسباني الدرجة الثانية”.
وأتم نادي ألميريا الاتفاق مع فريق بنفيكا لبيع هدافه، داروين نونيز، إلى النادي البرتغالي في صفقة قياسية، وتعد الأضخم في تاريخ الدوري البرتغالي، حيث بلغت تلك الصفقة 24 مليون يورو بالإضافة إلى 20% في حال قام بنفيكا ببيع اللاعب في السنوات المقبلة. وسجل داروين 16 هدفا في جميع المسابقات مع نادي ألميريا في الموسم الماضي.