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هدف يودع الدعم لمستفيدي حافز

Time منذ ساعتين
Views 1456
هدف يودع الدعم لمستفيدي حافز

الرياض (صدى):
أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، المبالغ الخاصة بالمستحقين من برنامج حافز الذين يعانون من صعوبة في الحصول على عمل، وهو البرنامج التابع لطاقات الموارد البشرية.

ويتم صرف حافز يوم الخامس من كل شهر ميلادي، فيما حدد الصندوق مسبقًا شروط استحقاق حافز، والتي يجب أن تتوافر في جميع من يرغب للانضمام إلى البرنامج لصعوبة الحصول على عمل .

وضمن شروط الانضمام إلى حافز ما يلي:

الجنسية السعودية

ألا يكون صاحب الطلب من مستحقي المعاش التقاعدي

ألا يقل عمر صاحب الطلب عن 20 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا

يُشترط الإقامة الدائمة في المملكة

ألا يكون موظفًا بالقطاع العام أو الخاص

ألا يكون ضمن مستحقي الإعانة أثناء تقديم الطلب

يُشترط القدرة على العمل

عدم وجود نشاط تجاري

عدم امتلاك دخل ثابت يعادل المخصص المالي أو يزيد عنه

ألا يكون طالبًا أو متدربًا في مراحل التعليم والتدريب

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أحدث التعليقات

اللهم إرحم ابومتعب وجعله في الفردوس الأعلى
كان علمتونا من صبح الله وحنا نحوس وندوس نحسب البلا من شبكتنا
7up
ألشها لش
صالح
نحن في مجموعة هوتا تابعه ل صالح بن لادن وابنه محمد صالح بن لادن لنا سته اشهر بدون راتب وهي 2/4/5/6/7/8 ومكتب العمل لاحياة لمن تنادي رغم الشكوا ماحلو لنا شي
رحال
بن لادن كلب
احمد
هههه افلام اكشن والله ماردى من هالبريطاني الكذوب غير صحيفة صدى اللي تجيب اخبار خنفشاريه طفوليه

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