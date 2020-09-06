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شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف هندسية شاغرة

Time منذ 33 دقيقة
Views 1353
شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف هندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي تطوير التسويق/ التعبئة المرنة (الرياض): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (هندسة البوليمرات، أو الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الميكانيكية).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مهندس التحكم في العمليات (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الآلات والتحكم، الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الكيميائية)، وأخصائي أول تطبيقات (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو هندسة الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــا .

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أحدث التعليقات

7up
صح انها كبيرة بس لا زال فيها مرقه
EBRAHIM
يقطعع بليسهن جوعنا 😋🤣
ناصر
هذا دعم واضح وصريح لترامب علشان يخوفون الناس في امريكا وينتخبونه هذي مدعومه من ترامب وهو اللي طالب منها التصريح ذا باينه
الملل5
فاشل
كلام مليان
الحنفية مفتوووووحه على الاخر النونو شغال تلقيط من الاندية بالقوه

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