شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف هندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي تطوير التسويق/ التعبئة المرنة (الرياض): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (هندسة البوليمرات، أو الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الميكانيكية).
ويأتي ذلك بالإضافة إلى مهندس التحكم في العمليات (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الآلات والتحكم، الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الكيميائية)، وأخصائي أول تطبيقات (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو هندسة الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.
وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــا .