التعاون يهرب من الهبوط بالإستعانة بالمدرب فيليب غوفيا

وكالات (صدى):
في محاولة لإنقاذ نادي التعاون من الهبوط، قرر مجلس إدارته الإستعانة بشكل مؤقت بالبرتغالي فيليب غوفيا، مؤقتا، مدرب الجبلين، في الجولة الإخيرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضح التعاون عبر حسابه”تويتر“، بأن الإدارة توصلت لاتفاق مع نادي الجبلين باستعارة غوفيا لقيادة الفريق أمام الفيحاء، وقدمت الشكر لإدارة النادي المنتمي لدوري الدرجة الثانية.
وخسر التعاون تسع مرات في آخر عشر مباريات ليتراجع بشدة في جدول الترتيب ويصبح في المركز 12 برصيد 32 نقطة وبفارق الأهداف عن ضمك صاحب المركز 14 والقابع في بداية منطقة الهبوط.