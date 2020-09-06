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التعاون يهرب من الهبوط بالإستعانة بالمدرب فيليب غوفيا

Time منذ 37 دقيقة
Views 1474
التعاون يهرب من الهبوط بالإستعانة بالمدرب فيليب غوفيا

وكالات (صدى):
في محاولة لإنقاذ نادي التعاون من الهبوط، قرر مجلس إدارته الإستعانة بشكل مؤقت بالبرتغالي فيليب غوفيا، مؤقتا، مدرب الجبلين، في الجولة الإخيرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح التعاون عبر حسابه”تويتر“، بأن الإدارة توصلت لاتفاق مع نادي الجبلين باستعارة غوفيا لقيادة الفريق أمام الفيحاء، وقدمت الشكر لإدارة النادي المنتمي لدوري الدرجة الثانية.

وخسر التعاون تسع مرات في آخر عشر مباريات ليتراجع بشدة في جدول الترتيب ويصبح في المركز 12 برصيد 32 نقطة وبفارق الأهداف عن ضمك صاحب المركز 14 والقابع في بداية منطقة الهبوط.

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أحدث التعليقات

7up
صح انها كبيرة بس لا زال فيها مرقه
EBRAHIM
يقطعع بليسهن جوعنا 😋🤣
ناصر
هذا دعم واضح وصريح لترامب علشان يخوفون الناس في امريكا وينتخبونه هذي مدعومه من ترامب وهو اللي طالب منها التصريح ذا باينه
الملل5
فاشل
كلام مليان
الحنفية مفتوووووحه على الاخر النونو شغال تلقيط من الاندية بالقوه

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