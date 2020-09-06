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القيادة تهنئ رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بذكرى استقلال بلاده

Time منذ ساعة
Views 1372
القيادة تهنئ رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

7up
صح انها كبيرة بس لا زال فيها مرقه
EBRAHIM
يقطعع بليسهن جوعنا 😋🤣
ناصر
هذا دعم واضح وصريح لترامب علشان يخوفون الناس في امريكا وينتخبونه هذي مدعومه من ترامب وهو اللي طالب منها التصريح ذا باينه
الملل5
فاشل
كلام مليان
الحنفية مفتوووووحه على الاخر النونو شغال تلقيط من الاندية بالقوه

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